От любви до ненависти

Год назад американцы выбрали Трампа президентом. Но парадоксальным образом, они его не выбирали, пишет Любовь Глазунова в статье газеты "Московский комсомолец". Несмотря на довольно внушительный отрыв по количеству выборщиков, Трамп заметно уступил сопернице Клинтон по числу голосов избирателей. За Хиллари проголосовало примерно на два миллиона человек больше, напоминает "МК". Этим можно объяснить тот факт, что рейтинг одобрения новоизбранного президента с самого начала его правления не поднимался выше 50%. Начав с отметки 45,5%, спустя год он докатился до цифры 36% (по данным авторитетного агентства Gallup).

Американским президентам не привыкать к низким рейтингам. Джордж Буш-младший тоже начал со скромных показателей одобрения, но не прошло и года, как его рейтинг взлетел до 80%. Однако именно Трампа Америка невзлюбила с самого начала, и похоже, полюбить так и не собирается. Более того, растет и число тех, кто не одобряет нынешнего президента — 59% по опросам Gallup. Видно, что Трамп никого в США не оставил равнодушным: не определились с ответом всего 5% респондентов.

Трампа в США либо любят, либо ненавидят и третьего, кажется, не дано. Это свидетельствует о расколе в американском обществе. Сторонники и противники действующего главы Белого дома не желают слышать друг друга и будто обитают в двух разных государствах. Жители крупных городов на восточном и западном побережье в большинстве своем голосовали за Клинтон. Американская глубинка целиком досталась Трампу.

"90% американской прессы идеологически связано с демократами, — напомнил в разговоре с "МК" журналист и аналитик-американист Михаил Таратута. — Ей просто чужда этическая и эстетическая основа политики Трампа. И благодаря прессе создается впечатление, что против него вся страна. Но это далеко не так. Глубинная Америка эти газеты не читает и читать не хочет. И она не слышна, она не находит отражения в публичном пространстве. Эти люди были фактически забыты, и Вашингтоном, и газетами. И они поддерживали Трампа, у них был запрос на перемены. Трамп был единственным кандидатом, который уловил этот запрос.

Но выполнить обещания президенту не дали. У него нет никаких законодательных побед, а именно по ним оценивается эффективность президента. Но интересно другое: экономика США сейчас находится на небывалом подъеме. Потрясающие показатели по безработице, по росту ВВП, потребительский индекс находится на очень большой высоте… Конечно, противники Трампа говорят о том, что это просто инерция экономики, которую задал Обама. Но это не совсем так. Главное, что у бизнеса очень положительные ожидания в свете обещанного сокращения налогов. Экономические успехи налицо, и это очень серьезный поплавок, который поддерживает Трампа. Если бы экономика пошла вниз, ситуация для него была бы гораздо хуже".

Гражданская война 2.0

Белый рабочий класс Америки и фермеры отнюдь не выиграли от глобализации, растущей миграции и перехода экономики в постиндустриальную стадию. Эти процессы отняли у них рабочие места и былое благосостояние. Трамп пообещал вернуть им все это, вернуть в само прошлое, где и трава была зеленее и "белый американец" шагал с высоко поднятой головой. Если Барак Обама был первым "черным" президентом, то Трамп — первый "белый" президент, заключает журнал The Atlantic, имея в виду, что миллиардер отстаивает интересы только своей группы избирателей.

И американские правые радикалы почувствовали за своей спиной неявную поддержку президента. Во многом благодаря избранию Трампа стали возможны августовские события в Шарлоттсвилле. Поводом к началу беспорядков стали планы городской мэрии по демонтажу памятника генералу армии Конфедерации Роберту Ли (военачальник был известен как жестокий рабовладелец и сторонник идеи превосходства белой расы). Но спорным историческим персонажем его посчитали не все. Для многочисленных мелких ячеек Ку-клукс-клана, расистов и националистов генерал Ли был героем, поэтому они вышли на защиту монумента в его честь. С другой стороны баррикад оказалась левые радикалы. Демонстрация быстро переросла в драку, унесшую жизнь одной из активисток антифашистского движения, напоминает "Московский комсомолец".

Нация ждала от Трампа безоговорочного осуждения защитников памятника генералу Ли, по вине которых погибла женщина. Однако он упорно повторял, что в произошедшем виноваты обе стороны, что правые радикалы вели себя скверно, но и леваки им не уступали. Этим он сохранил поддержку своего целевого электората. Но другая часть страны, и раньше подозревавшая Трампа в поддержке идей Ку-клукс-клана, окончательно уверилась, что страной правит "фашист". И начала всерьез опасаться, что под его началом Америка откатится во времена расовой сегрегации, хотя опасения эти, по большей части, были беспочвенными.

"Трамп стал мощным катализатором раскола в американском обществе, — отмечает Михаил Таратута. — Его появление на высшем посту в стране спровоцировало возникновение целого движения под названием "Сопротивляйтесь", которое объединило всех противников президента. Их конечная цель — это отстранение его от власти, в крайнем случае — недопущение второго срока. И это движение оказалось очень эффективным, оно еще больше разобщило общество, которое в значительной мере радикализировалось".

Эксперт напомнил, что в марте этого года журнал Foreign policy задал специалистам вопрос: "Каковы шансы начала новой гражданской войны?". Издание имело в виду не полномасштабные боевые действия, а массовые беспорядки, которые потребовали бы вмешательства гражданской гвардии. Эксперты сошлись на том, что вероятность равна примерно 35%. И это много.

"Это говорит о градусе накала страстей в обществе, — добавил Михаил Таратута. — Тем более, что на политической карте в этом году появился новый активный игрок. Это движение антифа — левые радикалы, которые постоянно провоцируют беспорядки и потасовки, пытаясь сорвать акции правых. Различные неонацистские группировки тоже активизировались при Трампе, потому что некоторые его заявления можно было расценить если и не как расистские, то как неприемлемые в современной Америке".

Не политик

Трамп вошел в Белый дом не как политик, а как бизнесмен. И спустя год стало ясно, что профессиональным политиком он так и не стал. Ярче всего это показал недавний скандал с участием вдовы погибшего в Нигере военного. Сержант армии США Ла Дэвид Джонсон попал в засаду боевиков и погиб во время операции в африканской стране.

По заведенной традиции, глава государства должен был лично позвонить его вдове и выразить соболезнования. Что Трамп и сделал, но сделал не так, как от него ожидали. "Ну, полагаю, он знал на что шел", — сказал сокрушенной женщине президент. Позднее разочарованная вдова поделилась, что Трамп даже не смог вспомнить имени ее мужа. "Это было больнее всего. Если мой муж отдал жизнь за свою страну, как можно не запомнить его имя", — рассказала она.

Эта история обернулась для Трампа очередным репутационным ущербом. Президент должен быть не только главнокомандующим, но и главноутешителем, подчеркивали его противники. Легко заподозрить миллиардера в бесчувственности, но, возможно, он просто не знал, как вести себя в такой ситуации. Профессиональные политики годами учатся держаться на публике, проявлять нужные эмоции в нужное время. Трамп же на протяжении жизни управлял только своим делом, а в бизнесе требуется напористость, решительность и готовность идти на риск, а вовсе не умение сочувствовать.

Те же недочеты проявились в реакции президента на серию ураганов, прокатившихся в сентябре-октябре по США, пишет " МК". Трамп, конечно, посетил регионы, пострадавшие от разгула стихии, но порой вел себя довольно странно. Так, будучи на Пуэрто-Рико он начал смеяться и кидать бумажные полотенца в толпу, словно находился на рок-концерте, а не в пункте раздачи гуманитарной помощи. Затем он пожелал семье, оставшейся без электричества, "хорошо провести время" и поделился, что ураган Мария "не был настоящей катастрофой, как Катрина".

Резкие заявления Трампа в Твиттере, его бескомпромиссный тон, оскорбления, прямые угрозы в адрес Ирана и Северной Кореи тоже не добавляют очков его репутации. Как подчеркнул экс-президент Джордж Буш-младший в одном из выступлений, "политика запугивания и предубеждения в нашей публичной жизни задает тон для нации, оправдывает жестокость и фанатизм".

Зато политическая сатира в США с приходом Трампа восстала из пепла. Предыдущий глава государства Барак Обама с удовольствием шутил над собой и, как правило, это получалось у него лучше, чем у юмористов. Трамп не обладает даром самоиронии, но почти по-детски распаляется от колкостей в свой адрес. Сатирикам только того и надо: пародийный Трамп в исполнении актера Алека Болдуина стал регулярным гостем популярного шоу Saturday Night Live. Президент его смотрит — и активно критикует в своем Твиттере, еще больше подхлестывая азарт шутников.

Политические темы за прошедший год прочно вошли в массовое искусство и вдохнули новую жизнь в американскую общественную дискуссию. Фигура Трампа вдохновляет художников, скульпторов, писателей и музыкантов, даже тех, кто ранее был аполитичен. Так, один из самых популярных реперов Америки Эминем в октябре прочитал фристайл, в котором обрушился с яростной критикой на президента. Своим фанатам репер предложил выбор: любить либо его самого, либо нынешнего главу Белого дома. В противном случае — отправиться куда подальше.

Пространство для компромисса в Америке, как видно, заметно сузилось за год неспокойного Трампа.

Влияние прошлого неизбежно, будущее — туманно

Восхождение Дональда Трампа на вершину политического олимпа США показало: стать президентом страны может даже внесистемный популист. Одно дело играть на чувствах народа, при этом не выходя за установленные правила. Другое дело — нарушать эти правила, тем самым завоевывая симпатии. Эксперты уверены, что эхо выборов-2016 неизбежно докатится до следующей избирательной кампании, пишет газета "Известия".

"Выборы-2016 отражают сильные изменения в США. Станет ли это явление постоянным или будет переходным — вопрос до сих пор открытый. Выборы вскрыли то, что страна глубоко разделена. С одной стороны, сильно озлобленное меньшинство, отчужденное от власти и уверенное, что система работает против них. Они хотят видеть в Трампе того, кто удовлетворит их чаяния и усмирит их гнев. С другой стороны, обескураженное большинство, осознавая необходимость перемен во многих сферах, пребывает в ужасе от действий администрации. Они боятся, что страна будет отброшена на десятилетия назад как во внутренней, так и во внешней политике", — рассказал "Известиям" почетный профессор политологии Колумбийского университета Роберт Легволд.

И столь очевидная поляризация общества окажется в центре новых президентских кампаний, особенно после победы Дональда Трампа, поскольку он продемонстрировал, что в США нет ничего невозможного. Вашингтон убедил себя в незыблемом благополучии Америки. А на практике выяснилось, что страна погрязла в проблемах.

"В любом случае главный вопрос — закрепят ли выборы-2016 раскол в государстве на долгие годы или же это возможность перейти к решению накопленных внутренних проблем и выработать новый внешнеполитический курс. И ответ на это будет по-настоящему историческим", — заключил Роберт Легволд.

Ровно год назад в США начался новый этап политической истории. Такого количества скандалов до и после президентской гонки страна еще не знала. И, судя по тому как закручивается спираль, различные сливы и компроматы будут не разовыми акциями, а главной особенностью как президентского срока Трампа, так и, как минимум, предстоящей через три года новой кампании. Американцы действительно проснулись 9 ноября 2016 года в другой Америке, но разница эта не появилась вдруг, а поселилась в головах. Поэтому перемены неизбежны, вопрос лишь в том, к чему они приведут.

Отношения США и России: в политике чудес не бывает

Как пишет Игорь Иванов, президент Российского совета по международным делам (РСМД), экс-министр иностранных дел РФ в "Российской газете", подводя итоги первого года правления Трампа в США, его подчас неожиданные и в целом благосклонные высказывания о России породили надежды на то, что отношения между Москвой и Вашингтоном уже прошли свою низшую точку и начнут постепенно возвращаться в русло конструктивного взаимодействия. Однако в политике чудес не бывает.

Отношения между Россией и Соединенными Штатами выстраиваются годами и даже десятилетиями, в них вовлечены самые различные политические силы, инерция уже принятых решений огромна, и даже приход нового президента еще не дает оснований рассчитывать на резкие подвижки в фундаментальных проблемах, разделяющих наши две страны.

"Можно долго рассуждать о том, почему так случилось и кто виноват в том, что из партнеров страны за несколько лет превратились в противников. Утверждения о том, что в американской внешней политике возобладали ястребы и русофобы, неспособные смириться с неудачей строительства "однополярного мира", — слишком упрощенное объяснение той траектории, которой следовала внешняя политика США в последние годы", — полагает Игорь Иванов.

По мнению эксперта, "несостоятельным выглядит и тезис о том, что сбой в отношениях России и Запада произошел исключительно из-за украинского кризиса. Нам всем — и в России, и в Соединенных Штатах — нужен более глубокий, в чем-то и более самокритичный, анализ негативной динамики российско-американских отношений. И от этого разговора не уйти, — в том числе для того, чтобы не повторять старые ошибки и не совершать новые. Всего несколько лет назад наши лидеры говорили об общих вызовах и угрозах России и Западу, и сегодня эта тема совсем не утратила своей актуальности. Но общий ландшафт мировой политики за последние годы кардинально изменился. И, к сожалению, далеко не в лучшую сторону".

Наряду с ростом террористической активности реальными становятся кибервойны, возродилась угроза ядерной катастрофы, мир втягивается в новую гонку вооружений, которая может привести к появлению принципиально новых средств уничтожения. Качественно новые угрозы и вызовы связаны с резким ростом миграционных потоков, изменениями климата, появлением неизвестных ранее опасных заболеваний. Некоторые эксперты видят угрозы человечеству в экспериментах с генной инженерией, в создании искусственного интеллекта и во многих других проявлениях технического прогресса XXI века, пишет "Российская газета".

Кроме того, оказалась расстроена вся система глобального управления, причем на разных уровнях и в разных областях. За последние годы упала роль международных институтов, повсеместно нарушаются основополагающие принципы международного права, используются двойные стандарты и методы информационных войн. Рушатся амбициозные интеграционные проекты, в международной торговле вновь возрождается протекционизм, а разнообразные санкции превращаются в постоянный атрибут мировой политики.

В таких условиях уже невозможно говорить ни о доверии, ни о транспарентности и предсказуемости. Все движется в противоположном направлении, когда каждый из международных игроков думает преимущественно или исключительно о своей собственной безопасности, отбрасывая интересы безопасности глобальной. Тактика начинает доминировать над стратегией, а принципы приносятся в жертву оппортунизму. Переговорные механизмы бездействуют. Разрушаются договора и соглашения в области разоружения и безопасности, которые ценой огромных усилий вырабатывались на протяжении десятилетий и служили правовой основой международной стабильности.

В статье "РГ" отмечается, что "нынешнее состояние российско-американских отношений противоречит элементарной логике. Сама идея о том, что во время кризиса нужно свести к минимуму общение друг с другом, выглядит просто абсурдной. Напротив, именно в условиях кризиса диалог нужен как никогда больше".

"Начиная такой диалог, надо прямо признать: особых оснований для оптимизма на данный момент нет. У России и США отсутствует и вряд ли скоро возникнет единое видение основополагающих тенденций мирового развития… Между Москвой и Вашингтоном — глубокое расхождение в понимании того, что является "законным", "справедливым", "этичным", "ответственным" в мировой политике, "разрыв в ценностях" между российской и американской политическими элитами действительно глубокий, сказано в статье.

В России восторг по поводу "их человека" Трампа уже утих

Неожиданное избрание Дональда Трампа год назад сопровождалось волной эйфории в Москве, пишет корреспондент британской газеты Independent Оливер Кэрролл. "Однако счастливее всех были находившиеся за высокими красными стенами, — продолжает автор. — Их высокорискованная стратегия окупилась. Кремль получил своего человека".

"Все должно было быть готово для счастливого сотрудничества, но реальность прошлого года была чем угодно, только не им", — говорится в статье, сообщает Inopressa.ru.

"Медовый месяц был испорчен почти сразу же обвинениями в том, что российская нечестная игра сделала возможной победу Трампа, — рассказывает журналист. — Вскоре после этого появились свидетельства того, что Россия сначала вступила в сговор против Клинтон, а потом активно участвовала в сговоре в поддержку Трампа. Началось четыре официальных расследования. Потом последовали санкции, конфискации дипломатических зданий, высылки дипломатов по принципу "зуб за зуб".

"Но несмотря на всю ту грязь, которой поливался Запад, американский президент оставался неприкосновенным, — говорится далее. — В общем, пропагандистские шоу на государственном телевидении продолжали его поддерживать".

"Они до сих пор смотрят на Трампа позитивно, — рассказал изданию Владимир Фролов, эксперт по безопасности и бывший советник Кремля. — В конце концов, он поверг США в хаос и отвлек их от противостояния с Россией. Что тут может не нравиться?"

Ряд российских правительственных инсайдеров дали понять газете Independent, что уже неясно, кто руководит американо-российской политикой. Госдепартамент США "неукомплектован"; в Белом доме "нехватка сотрудников"; а администрация Трампа в общем "не способна решить задачу". Эксперты высказали мнение, что Трамп потерял контроль над своей российской политикой, которой теперь руководит Конгресс.

"Трамп по-прежнему имеет значение в американо-российских отношениях, но лишь в том смысле, что он их портит", — цитирует автор Федора Лукьянова, "эксперта, близкого к внешнеполитической элите". Господствующая атмосфера поставила Россию в невозможное положение, говорится далее. Не будучи более игроком, но став инструментом в американской внутренней политике, Кремль — это предлог, которым пользуются, чтобы подорвать американского президента, передает автор оценку экспертов. Что хуже, он "бессилен" вмешаться.

Последствия случившегося уже привели к большей осторожности в Кремле, намекнул Фролов. По его словам, использование взломов в кампаниях общественного влияния будет сокращено, однако их использование "в качестве законного инструмента сбора информации" продолжится.

В обозримом будущем, возможно на годы, перспективы американо-российских отношений останутся мрачными, полагает Лукьянова: "Пока продолжается эта борьба за власть в США, нет шансов на нормализацию отношений".

Алексей Чеснаков, бывший член кремлевской администрации, близкий к помощнику президента Владиславу Суркову, сказал, что нет оснований для улучшения отношений, причем проблемой является не Трамп, а "американский истеблишмент", который участвует в сговоре против России и здравого смысла.