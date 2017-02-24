Детальный план с заголовком "Демократия имеет значение: стратегический план действий" был обнародован после встречи демократов с инвесторами во Флориде. Брок уверен, что разработанная программа позволит привести к импичменту Трампа к 2020 году. Он призывает всех граждан и инвесторов сообща бороться с новым американским президентом.

"Дональд Трамп — самый непопулярный президент Америки. У Трампа есть законное право на власть, а у нас моральное право — и ответственность — бороться. И мы будем бороться изо дня в день! Мы надеемся, что вы станете сражаться вместе с нами!" — звучит призыв Брока.

В частности, программа свержения Трампа предусматривает критику всех его ошибок и слежку за действиями семьи главы государства, чтобы обвинить президента в "злоупотреблении служебным положением". Также планируется создать целую команду, которая займется отслеживанием отношений Трампа с главами других стран, а также анализом всех шагов новой администрации, чтобы "навредить республиканцам".

Одной из ключевых задач для демократов станет борьба с "дезинформацией" консервативных СМИ, которые поддерживают главу государства. Также оппоненты республиканцев хотят создать платформу Shareblue — собственный информационный ресурс партии, который будет противостоять консервативным медиа и твиттеру самого Трампа. В планах и кооперация с Facebook, что позволит остановить распространение "неугодных" новостей.

В конечном итоге демократы хотят получить контроль над сенатом в 2018 году и привести к импичменту Трампа.