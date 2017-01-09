Речь в статье идет о гольф-клубе Trump International Golf Club в Дубае. Сам гольф-клуб, которому суждено стать первым объектом с бизнес-отсылкой к Трампу, еще не вошел в эксплуатацию, но подрядчики, отвечающие за проект, уже подсчитывают будущую прибыль. В то же время "пример гольф-клуба отчетливо показывает, какие конфликты интересов могут возникнуть из-за проектов бизнес-империи Трампа от Бали до Панамы".

Да, в Овальном кабинете Белого дома, как отмечает издание Handelsblatt, и раньше сидели состоятельные люди, но Трамп станет первым американским "президентом-франшизой".

В частности, уже сейчас многие задают себе вопрос, "смогут ли иностранные компании оказывать давление на Трампа через его международный бизнес? Смогут ли они давать ему взятки? И будут ли проекты, связанные с Трампом, подлежать особым мерам безопасности?"

По словам Роберта Гордона, профессора истории и эксперта по этическим вопросам калифорнийского Стэнфордского университета, "ранее никогда не возникало такой ситуации, которая хоть как-то напоминала бы нынешнюю". "Трамп, по всей видимости, не находит ничего зазорного в смешивании своих бизнес-интересов с политикой правительства США", — утверждает Гордон.

Открытие гольф-клуба в Дубае намечено на февраль, и управлять им будут сотрудники Trump Organization. Сам гольф-клуб находится на улице, которая начинается у отеля премиум-класса "Бурдж аль-Араб" и на которой расположены торговый центр и искусственный горнолыжный склон.

Вокруг гольф-клуба — жилой массив Akoya с 2600 виллами и 7000 квартир, построенными премиальным дубайским застройщиком Damac Properties. Еще одну площадку для гольфа, которой также будет управлять Трамп, планируют построить в еще одном, куда более крупном проекте Damac Properties по соседству.

Миллиардер Хусейн Саджвани, основавший Damac Properties в 2002 году, познакомился с Трампом примерно 10 лет назад. "Благодаря тому, что у обоих был опыт работы в сфере недвижимости, они сразу же нашли общий язык", — рассказывает старший вице-президент компании по вопросам коммуникации и маркетинга Ниал Маклахлин.

Согласно опубликованному в мае докладу, Трамп получил от Damac Properties от 1 до 5 млн долларов.

Между тем эксперты из спецслужб опасаются, что объекты, которые носят имя Трампа, после его инаугурации могут стать целью терактов, ведь, в конечном счете, антиисламские высказывания Трампа во время его предвыборной кампании не прибавили ему популярности в регионе, добавляет Handelsblatt.