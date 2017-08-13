Королева Елизавета II намерена через четыре года отречься от престола в пользу своего старшего сына принца Чарльза. Об этом со ссылкой на источник в королевской семье сообщила газета The Mirror.

По информации издания, подготовка документов для передачи трона уже началась, пишет Lenta.ru.

Daily Mail со ссылкой на высокопоставленных придворных также сообщает, что королева планирует отречься от престола в 95-летнем возрасте. В качестве преемника также называется ее старший сын. "Ее величество принимает во внимание свой возраст и хочет быть уверенной, что когда придет время для этого, передача короны пройдет беспроблемно", — заявил один из источников издания.

Елизавета II взошла на престол в 1953 году. На сегодняшний день она является самым долгоправящим монархом Европы.

Предыдущим английским монархом, отрекшимся от престола, был дядя нынешней королевы Эдуард VIII. Он отказался от трона для себя и своих потомков в 1936 году ради женитьбы на дважды разведенной американке Уоллис Симпсон.