Всего семь дней до того, как во Франции начнется голосование на президентских выборах, кандидат от "левых" Жан-Люк Меленшон стал неожиданным лидером опросов общественного мнения. Об этом пишет Express.

Один из создателей и председателей "Левой партии" получил большую поддержку от французской молодежи.

В случае избрания Меленшон угрожал покинуть еврозону, если Франция не сможет изменить политику жесткой экономии ЕС. Он также хочет повысить ставку налога и уменьшить полномочия "монархического президентства".

Как пишет издание, до конца прошлой недели предполагалось, что эта "битва" будет проходить между центристским реформатором Эммануэлем Макроном и лидером "Национального фронта" Марин Ле Пен. Однако Меленшон расстроил эти расчеты, получив 20% в последнем опросе газеты Le Monde, опередив Франсуа Фийона, который набрал около 19%.

Отмечается, что, если рейтинг Меленшона продолжит расти, у него есть шанс попасть во второй тур.

Ранее сообщалось, что спецслужбы предупредили кандидатов в президенты Франции о террористической угрозе.