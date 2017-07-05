Российский летчик, заключенный в американской тюрьме "Форт-Дикс" на 20 лет, Константин Ярошенко обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой о возвращении на родину, пишет газета "Известия".

Письмо на имя американского лидера было передано 4 июля в Белый дом через посольство России в Вашингтоне. А семья россиянина обратилась к главе Белого дома с просьбой о помиловании Ярошенко.

В своем обращении Константин Ярошенко отмечает, что отбывает наказание по незаконному и несправедливому приговору, но надеется на "гуманность и понимание трудной ситуации".

"Мне очень тяжело находиться в заключении вдалеке от Родины, моего народа и самое главное — моей семьи. Языковой барьер приносит мне большие проблемы. Я не могу в полной мере объяснить свои проблемы со здоровьем и не могу обратиться за медицинской помощью. Я не до конца понимаю приказы офицеров тюрьмы, что влечет за собой серьезные последствия", — отмечает в письме Константин Ярошенко.

По словам россиянина, больше всего страданий он испытывает из-за разлуки с семьей. Он не видится с женой и дочерью уже более шести лети, ведь у них нет финансовой возможности купить билеты в США.

"Маму я уже не увижу никогда. Она умерла 7 мая 2017 года, так и не дождавшись встречи со мной. Перенести потерю, находясь так далеко, невыносимо тяжело. Держусь только мыслями о жене и дочке. Если я умру в тюрьме, они не вынесут такого удара", — пишет Константин Ярошенко.

В своем письме российский летчик отмечает, что он был рад узнать, что "семьи американских граждан Петера Уликокса, Кевина Доуса и других воссоединились", когда президент России Владимир Путин "из гуманных соображений и по доброй воле вернул их в США". При этом он напомнил о судьбе американского заключенного в КНДР Отто Вармбиера, который был слишком поздно передан властям Америки и скончался, "так и не увидев семью".

— Это обращение к Дональду Трампу — мой последний шанс вернуться в Россию в здравом уме. Я надеюсь, что президент США проявит гуманность и милосердие и сможет передать меня властям России, — заявил "Известиям" Константин Ярошенко.

Жена Константина Ярошенко Виктория и дочь Екатерина также отправили письмо Дональду Трампу с просьбой о помиловании их семьи.

— После того как умерла мать Кости — Любовь, его здоровье было подорвано теперь уже не только физически, но и морально. Мы с дочерью очень переживаем за его жизнь. Мы не сможем и не хотим прожить остаток жизни без него. Если президент США помилует Костю, то он помилует всю нашу семью, — сказала "Известиям" Виктория. — Возвращение моего мужа на Родину поспособствует налаживанию отношений между Россией и США и наверняка не останется незамеченным.

Мать Константина Ярошенко Любовь умерла в больнице Ростова-на-Дону от сердечного приступа в начале мая этого года, так и не дождавшись встречи с сыном на Родине.

Российский летчик Константин Ярошенко был похищен американскими спецслужбами из Либерии в 2010 году, осужден в США по надуманным обвинениям и приговорен к 20 годам заключения. Семья Константина и профильные российские ведомства в течение этих лет предпринимали все усилия, чтобы вернуть его домой.

После того как 2 мая 2017 года ему было отказано в праве на депортацию в страну гражданства, единственным способом возвратить россиянина на Родину остается помилование его президентом США Дональдом Трампом. Мать Константина обращалась к предыдущему главе Белого дома Бараку Обаме, но ответа от американской стороны не последовало.