По данным издания, в списке из 1,7 тыс. имен боевиков "Аль-Муджахида" находится и имя Масуда.

Он приехал в Боснию и Герцеговину 1 мая 1993 года и начал воевать, приняв сторону арабских боевиков, которые входили в Третий корпус армии Боснии и Герцеговины.

Член экспертной группы Юго-Восточной Европы по борьбе с терроризмом Джевад Галияшеви сообщил газете, что человек под именем Халид Масуд Абдулла был членом "Аль-Муджахид" и покинул Боснию 25 декабря 1995 года.

Боснийские моджахеды, или так называемые "аль-муджахиды", были добровольцами-мусульманами, которые воевали на стороне Боснии во время Боснийской войны.