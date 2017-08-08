В Румынии обитает примерно 60% бурых медведей Европы, поэтому встретить медведя на улице очень просто. По словам экспертов, медведь не нападет на человека, если его не спровоцировать.

F В американском городе Дуранго (штат Колорадо), медведь забрался в припаркованный у частного дома внедорожник, съехал на нем с дороги и врезался в почтовый ящик. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Associated Press.

Хищник сломал руль, оторвал радиоприемник и выбил заднее стекло автомобиля. Разбуженные шумом соседи вызвали полицию, но к прибытию стражей порядка медведь успел сбежать. Вероятно, зверь случайно снял машину с ручного тормоза или включил нейтральную передачу, после чего автомобиль покатился под уклон и столкнулся с почтовым ящиком.