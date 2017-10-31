В результате обрушения тоннеля на северокорейском ядерном полигоне Пунгери погибли около 200 человек. Об этом сообщает южнокорейское KBS World Radio со ссылкой на данные японского телеканала Asahi TV.

Авария произошла еще 10 сентября, однако информация о ней появилась во вторник, 31 октября. По данным источников, обрушились конструкции строящегося тоннеля, в результате чего в подземной ловушке оказались около 100 рабочих. После этого произошли повторная подвижка горных пород и новый обвал, из-за которого погибли около 100 спасателей.

Смещение горных пород могло быть вызвано ядерным испытанием, проведенным 3 сентября. Тогда Пхеньян официально объявил об успешном тесте водородной бомбы. Данный боезаряд предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет (МБР). Утечки радиации во время испытаний зафиксировано не было.

В этот же день южнокорейское агентство "Ёнхап" сообщало, что в КНДР зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6. В Сеуле предположили, что это связано с ядерным испытанием.