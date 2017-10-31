Авария произошла еще 10 сентября, однако информация о ней появилась во вторник, 31 октября. По данным источников, обрушились конструкции строящегося тоннеля, в результате чего в подземной ловушке оказались около 100 рабочих. После этого произошли повторная подвижка горных пород и новый обвал, из-за которого погибли около 100 спасателей.
Смещение горных пород могло быть вызвано ядерным испытанием, проведенным 3 сентября. Тогда Пхеньян официально объявил об успешном тесте водородной бомбы. Данный боезаряд предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет (МБР). Утечки радиации во время испытаний зафиксировано не было.
В этот же день южнокорейское агентство "Ёнхап" сообщало, что в КНДР зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6. В Сеуле предположили, что это связано с ядерным испытанием.