



Ранее член коллегии МВД Украины Антон Геращенко заявил, что киллер, расстрелявший бывшего российского парламентария, служил в Нацгвардии Украины.





Журналист Анатолий Шарий на своей странице в Facebook указывает точную дату рождения Паршова — 28 июля 1988 года.





Украинское издание "Вести" сообщает, что данные о Паршове содержатся в официальном реестре лиц, скрывающихся от органов власти, на сайте МВД Украины. Согласно информации ведомства, он исчез 25 ноября 2011 года в Днепропетровске и является "лицом, скрывающимся от органов прокуратуры".





Ранее в этот же день депутат Верховной Рады, член коллегии МВД Украины Антон Геращенко заявил, что убийца Дениса Вороненкова служил в Нацгвардии Украины. "Он прослужил в Нацгвардии 13 месяцев. Он не принимал участия в боевых действиях [в Донбассе]", — сказал он.





Вороненков был убит днем 23 марта в центре Киева. Неизвестный открыл стрельбу, когда бывший депутат Госдумы вместе с охранником вышел из отеля. Телохранитель ответным огнем ранил нападавшего.