"Новая газета" продолжает расследование причин крушения рейса МН17 Амстердам — Куала-Лумпур, случившегося в небе на Донбассом 17 июля 2014 года. На борту гражданского лайнера находились 298 человек — 283 пассажира и 15 членов экипажа. Все они погибли.

Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР").

Однако производитель "Буков" российский госконцерн "Алмаз-Антей", ведущий собственное расследование трагедии, настаивал на том, что ракета была выпущена из окрестностей села Зарощенское, которое летом 2014-го контролировалось украинскими силовиками.

Следователи JIT в октябре 2015 года опубликовали перехваченные телефонные переговоры между главой военной разведки ДНР "Хмурым" и сепаратистом с позывным "Бурят", их разговор состоялся в день катастрофы малайзийского Boeing над Донбассом. "Бурят" и "Хмурый" обсуждают детали транспортировки "Бука". В материалах JIT "Хмурый" фигурирует как ответственный за перемещение ракетной установки от границы с Россией по территории, подконтрольной сепаратистам. Другими доказательствами причастности полковника Дубинского к крушению малайзийского "Боинга", помимо телефонных переговоров, следствие не располагает. В Кремле называют доказательства JIT "фейками из интернета".

Теперь газета опубликовала новые детали собственного расследования. Журналистам "НГ" удалось разыскать человека, который подтвердил, что на записи звучит именного голос "Хмурого". Сергей Тиунов, лидер самообороны Запорожья и ветеран боевых действий в Афганистане, узнал в нем своего бывшего сослуживца, отставного российского офицера Сергея Дубинского с позывным "Хмурый".

По словам Сергея Тиунова, "человек, который в записях (телефонных разговоров, представленных) СБУ подписан как боевик "Хмурый", очень сильно "голосом" похож на Дубинского. Я допускаю, что это именно он".

"Он ключевой свидетель, но не убийца. И еще он мой сослуживец. Я хочу, чтобы он остался в живых. Я считаю, что он не нажимал на кнопку этого "Бука", только координировал передвижение.

Но я уверен на 100 процентов: если бы он знал, что это (летит) гражданский самолет и если бы в его власти был пуск ракеты, он бы никогда не пошел на уничтожение гражданских людей. Тем более я слышал от него лично: "Это московские *** сделали!"… А то, что теперь из него делают самого большого виновника, я с этим никогда не соглашусь", — добавил Тиунов.

По рассказам Тиунова, он с Дубинским вместе служил в Афганистане в конце 1980-х. После событий Майдана Тиунов руководил общественной организацией "Народная самооборона Запорожской области". Адвокат Тиунов организовал и возглавил местную самооборону весной 2014 года.

Тиунов рассказывает, что Дубинский на тот момент был отставным российским офицером — уже 10 лет как. Но в мае 2014 года он неожиданно отправился воевать за ДНР. Тиунов вспоминает, что группа украинских добровольцев тогда "жестко заняла" деревню Великая Новоселка, где жил Дубинский, проведя рейд в поисках сочувствующих "русской весне". "Серега и так был не в восторге от последних событий, а тут такое. Последняя капля, как говорится".

Журналист и редактор "Громадского телевидения" в Запорожье Тарас Билко называет Тиунова одним из лидеров общественного мнения среди украинских активистов и добровольцев. Тем не менее, говорит Билко, о контактах Тиунова с представителями ДНР знали лишь самые близкие ему люди: "Он старался не афишировать своего участия, даже когда успешно возвращал оттуда пленных".

К сентябрю 2014 года в плену ДНР находилось несколько сотен украинских солдат, которые попали в окружение в котле под Иловайском. Из котла тогда вырвались немногие. Лидер запорожских добровольцев Тиунов смог на джипе вывезти группу своих людей, но получил ранение. После выписки из больницы Тиунов принялся через своих знакомых "афганцев" искать выход на командиров ДНР, чтобы договориться об освобождении одного из бойцов. По просьбе Тиунова, Дубинский тогда отпустил пленного украинского бойца.

Через неделю после успешного вызволения земляка Тиунов позвонил Дубинскому снова и попросил освободить группу пленных солдат из Запорожья.

На месте встречи Тиунова ждали вооруженные бойцы ДНР в масках. Тиунов с Дубинским отошли в сторону для разговора. "Видишь, как жизнь сложилась, Сережа, — сказал "Хмурый". — В Афгане мы с тобой на одной стороне воевали, а сейчас воюем друг против друга. Никак не пойму, почему ты за хунту".

— В ответ я не сдержался: но пассажирский самолет-то по-бандитски сбили вы! — вспоминает Тиунов. — Я видел по лицу, как его это задело, он воспринял очень лично. Сказал: "Ты же не считаешь, что это я сделал [сам]?" А потом показал пальцем наверх: "Это же сделали уроды из Москвы!"

Ему был такой разговор неприятен, потому что ему приходилось оправдываться. Все-таки он военный человек, а не бандит, — продолжает Тиунов. — [Мне было очевидно]: он понимал, что сопричастен и частично виновен в гибели гражданских людей. Так что он быстро свернул разговор: мол, все, уезжай, а то сейчас засекут и накроют минометами и тебя, и меня.

Запорожские солдаты были тогда освобождены без встречных требований. Официально в "ДНР" акцию назвали жестом доброй воли в канун годовщины освобождения Запорожья от фашистов…

В следующий раз обмен состоялся в ноябре 2014 года. Тиунов хотел вытащить из плена добровольцев батальона "Донбасс". Но пленных добровольцев к тому времени в "ДНР" не желали освобождать ни на каких условиях. По договоренности за пятерых "донбассовцев" Тиунов обязался привести "Хмурому" двух бойцов "ДНР". Во время обмена между Тиуновым и Дубинским снова возник разговор о малайзийском "Боинге".

— Он мне сухо тогда сказал: "Сереж, мы в "ДНР" к крушению не имеем никакого отношения. "Боинг" сбил украинский летчик на СУ", — вспоминает Тиунов. — Я сразу понял, что к этому времени они уже выработали легенду. Потому что ["Хмурый"] уже не высказывал никакой обиды, эмоций… Больше с тех пор мы не виделись, пишет "Новая газета".

Журналисты "НГ" получили свидетельства из нескольких разных источников о том, что голос "Хмурого" на записях СБУ и JIT принадлежит полковнику Сергею Дубинскому. Кроме того, редакция провела фоноскопическое исследование, обратившись к специалистам из московского бюро независимой экспертизы "Версия" с просьбой изучить запись телефонного разговора с Дубинским и сравнить его с образцом голоса "Хмурого", записанным при перехвате в июле 2014 года.

В бюро "Версии" сделали заключение, что "динамика, моторика, абертонация, состав и структура пауз хезитации, эмоциональная насыщенность голосов и звучащей речи фигурантов свидетельствуют о произношении в рамках телефонных диалогов заученных текстов, либо прочтении текстов с носителей". Кроме того, на пленке, опубликованной СБУ на следующий день после крушения МН17, звучит сымитированный голос Дубинского.

Экспертизу проводил московский инженер-радиоэлектроник Юрий Макеев. По его словам, он из Ростова и офицер. "И в ДНР ездил, и гуманитарку им туда возил, с ребятами-ополченцами тоже по своему позывному работал… Поэтому могу вам точно сказать, что никто в ДНР не станет называть друг друга даже по отчеству в переговорах, как у вас в файле! Его там Николаичем зовут — просто невозможно это!", — сказал Макеев.

Кроме того, анализ двух голосов был проведен экспертами по анализу речи из Института нейрологии и физиологии Гетеборгского университета в Швеции в лаборатории Voxalys (осуществляет криминалистические экспертизы по заказу прокуратуры, полиции и судов Швеции) методом "слепого теста" без погружения в контекст и в соответствии с инструкциями Международной ассоциации криминалистической фонетики и акустики (IAFPA).

Шведские специалисты проанализировали исключительно технические (акустические) параметры: тон, частоту и тембр голосов. Шведы подготовили криминалистическое заключение, в котором сообщили, что записи представляют небольшое, но достаточное для вывода количество материала. Результаты их исследования поддерживают гипотезу о том, что сравниваемые голосовые образцы принадлежат одному и тому же человеку.

Данный строго технический анализ и другие собранные свидетельства подтверждают, что голос организатора транспортировки комплекса "Бук" по территории Донбасса "Хмурого" (Николаича) принадлежит российскому офицеру Сергею Дубинскому, делает вывод "Новая газета".