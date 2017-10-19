Сразу два американских телеканала выпустили сюжеты о манипулировании американскими чернокожими активистами в интересах и при финансовой поддержке России. Материалы вышли на CNN и ABC. В них рассказывается о деятельности двух организаций — Black Fist и BlackMattersUS, которым помогали лица, связанные с "Агентством интернет-расследований" из Санкт-Петербурга. Обе телекомпании считают, что целью мероприятий было усугубить напряженность в США и, возможно, организовать беспорядки.

CNN пишет о курсах самообороны для чернокожих, которые организовывала Black Fist. Сайт организации активен, а группу в Facebook закрыли. Источник телеканала утверждает, что эта группа — одна из страниц, которая была удалена администраторами FB в рамках "российского расследования".

Омовале Адевале, один из тренеров, который работал с Black Fist с января по май 2017 года, говорит, что контактировал там с человеком, который представился как "Тейлор" и просил передавать ему данные тех, кто посещает курсы единоборств. Адевале говорит, что контактов не давал. Однако посылал фото и видео с проведенных занятий. Все это время он не подозревал, что организация может быть связана с Россией.

ABC сообщает, что в общей сложности пять американских тренеров получили плату от организации BlackFist за то, чтобы проводить курсы самообороны среди темнокожих.

ABC в своем материале упоминает и другую группу активистов — BlackMattersUS — которая использовалась лицами, связанными с Россией.

Эти группы российские исполнители использовали, что "непосредственно повлиять на ничего не подозревавших американцев, вовлеченных в политическую активность, и поощрить их к организации акций, занятиями самообороной и созданию музыкальных клипов". (Цитата по ТАСС.)

Как утверждают источники издания, данный подход был разработан "Агентством интернет-исследований" из Петербурга.

Телеканал приводит слова некого исполнителя музыки в стиле хип-хоп по имени Ронни Хьюстон из Сент-Луиса. Он сообщил, что в марте 2016 года к нему обратилось в Facebook некое лицо, представившееся членом BlackMattersUS. Человек предложил Хьюстону записать музыкальный клип о проявлениях жестокости со стороны полиции в отношении афроамериканцев, исполнитель выполнил эту рекомендацию. В клипе использовались кадры с протестных маршей, полицейских там называли "убийцами", а демонстрантов — "мстителями".

Как следует из материала, связавшийся с Хьюстоном человек был каким-то образом связан с РФ.

При этом ABC добавляет, что телеканалу не удалось связаться ни с одним членом упомянутых групп после блокировки их страниц в соцсетях.

Оба телеканала подчеркивают, что приписываемая России активность продолжалась и после окончания предвыборной кампании в США — вокруг воздействия на которую и сконцентрированы расследования ФБР, конгресса и назначенного Минюстом спецпрокурора Роберта Мюллера.

Президент США Дональд Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва много раз называла беспочвенными утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.