CNN пишет о курсах самообороны для чернокожих, которые организовывала Black Fist. Сайт организации активен, а группу в Facebook закрыли. Источник телеканала утверждает, что эта группа — одна из страниц, которая была удалена администраторами FB в рамках "российского расследования".
Омовале Адевале, один из тренеров, который работал с Black Fist с января по май 2017 года, говорит, что контактировал там с человеком, который представился как "Тейлор" и просил передавать ему данные тех, кто посещает курсы единоборств. Адевале говорит, что контактов не давал. Однако посылал фото и видео с проведенных занятий. Все это время он не подозревал, что организация может быть связана с Россией.
ABC сообщает, что в общей сложности пять американских тренеров получили плату от организации BlackFist за то, чтобы проводить курсы самообороны среди темнокожих.
ABC в своем материале упоминает и другую группу активистов — BlackMattersUS — которая использовалась лицами, связанными с Россией.
Эти группы российские исполнители использовали, что "непосредственно повлиять на ничего не подозревавших американцев, вовлеченных в политическую активность, и поощрить их к организации акций, занятиями самообороной и созданию музыкальных клипов". (Цитата по ТАСС.)
Как утверждают источники издания, данный подход был разработан "Агентством интернет-исследований" из Петербурга.
Телеканал приводит слова некого исполнителя музыки в стиле хип-хоп по имени Ронни Хьюстон из Сент-Луиса. Он сообщил, что в марте 2016 года к нему обратилось в Facebook некое лицо, представившееся членом BlackMattersUS. Человек предложил Хьюстону записать музыкальный клип о проявлениях жестокости со стороны полиции в отношении афроамериканцев, исполнитель выполнил эту рекомендацию. В клипе использовались кадры с протестных маршей, полицейских там называли "убийцами", а демонстрантов — "мстителями".
Как следует из материала, связавшийся с Хьюстоном человек был каким-то образом связан с РФ.
При этом ABC добавляет, что телеканалу не удалось связаться ни с одним членом упомянутых групп после блокировки их страниц в соцсетях.
Оба телеканала подчеркивают, что приписываемая России активность продолжалась и после окончания предвыборной кампании в США — вокруг воздействия на которую и сконцентрированы расследования ФБР, конгресса и назначенного Минюстом спецпрокурора Роберта Мюллера.
Президент США Дональд Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва много раз называла беспочвенными утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.