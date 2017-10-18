Проект "Исламского государства" в его нынешних территориальных границах с захватом сирийской Ракки сходит на нет. Но где перегруппируются боевики? Нельзя упускать из вида Ливию, Афганистан, Кавказ, Египет, пишут западные СМИ.

Ближний Восток — по-прежнему благодатная почва для воинствующего фундаментализма. Партизанские вылазки джихадистов возможны по всему миру.

17 октября, согласно заявлением атакующих, Ракка, сирийская "столица" организации "Исламское государство", была окончательно разгромлена, пишет журналист швейцарской газеты Le Temps Луи Лема. После недавнего захвата Мосула в Ираке джихадисты ИГИЛ потеряли последний большой город. С ИГИЛ покончено — по крайней мере, в его нынешних территориальных границах, сделавших его знаменитым и привлекших к нему десятки тысяч джихадистов со всего мира.

Битва была тяжелой, продолжает автор. Организация Airwars, занимающаяся подсчетом потерь коалиции в Ираке и Сирии, полагает, что в ходе самого крупного боя днем и ночью на город сбрасывалась одна бомба каждые восемь минут, более тысячи гражданских лиц были убиты при бомбардировках. Число погибших, включая бойцов с обеих сторон, превышает 3,2 тысячи человек.

В последние дни, когда дело шло к развязке, были проведены переговоры и при содействии глав суннитских племен несколько десятков бойцов ИГИЛ получили право беспрепятственно выехать в направлении провинции Дейр-эз-Зор, отмечает Лема.

Помимо будущего ИГИЛ, государства международной коалиции озабочены судьбой иностранных джихадистов, говорится в статье. "Уполномоченные" Трампа занимаются их ликвидацией, французы и британцы, похоже, не возражают.

Курды (истинные главные действующие лица освобождения города) теперь намереваются организовать гражданский совет, состоящий из арабских авторитетных лиц, с тем чтобы управлять Раккой и начать ее восстановление, говорится в статье. Между тем в Сирии, как и в Ираке, главными жертвами войны стали сунниты. Неудивительно, что вопрос об их политическом представительстве воспринимается аналитиками как одна из главных задач этих стран в будущем.

Именно отсутствие представительства привело к тому, что немало арабов-суннитов встретили ИГИЛ с распростертыми объятиями. Уже месяцы назад лидеры ИГИЛ предписывали своим сторонникам быть терпеливыми и готовиться к новому этапу восстания, который последует за концом халифата. Захват Ракки открывает этот новый этап, указывает Лема.

"Освобождение Ракки и бегство джихадистов знаменуют собой новые сценарии и беспрецедентные вопросы. Где перегруппируются боевики, выжившие в Ираке и Сирии? Когда распадутся союзы, сложившиеся против ИГИЛ? Какие новые столкновения произойдут? Каким образом джихадистские организации станут заполнять пространство, остающееся незаполненным в ходе конфликтов на Ближнем Востоке?" — пишет итальянская газета La Repubblica. Выжившие и новые последователи "халифата" будут пытаться перебазироваться, говорится в статье.

Ливия

"Отсутствие организованного государства, вооруженных сил и полиции делает из Ливии первое место, в котором джихадисты попробуют переорганизоваться, — указывают журналисты. — После выдворения ИГИЛ из Сирта в 2017 году боевики "ИГ" присутствуют в некоторых деревнях в Феццане, на юге Ливии".

Ирак

"Противостояние между "пешмерга" и иракскими солдатами в районе Киркука позволило джихадистам вновь появиться в провинции Дибис, — говорится в публикации. — После боя за Хавию под контролем террористов остаются обширные пустынные пространства на границе с Сирией, вокруг Эль-Кайма".

Сирия

Под контролем ИГИЛ находится значительная часть района к югу от Дейр-эз-Зора, вплоть до бывшей границы с Ираком, сообщают авторы. Вокруг Дейр-эз-Зора идет наступление войск Дамаска.

Афганистан

"Люди из ИГИЛ бросили вызов "Талибану" в борьбе за гегемонию джихада: по некоторым данным, они заключили союз с "Сетью Хаккани", фундаменталистской группировкой, отличающейся крайней жестокостью. Оплот ИГИЛ в Афганистане — провинция Нангархар.

Кавказ

"Чеченские фундаменталисты из группировки "Вилаят Кавказ" возглавили джихад в регионе, воспользовавшись тем, что русские обезглавили конкурирующую группировку "Имарат Кавказ", убив два года назад Алиасхаба Кебекова, — передает газета. — Их действия концентрируются в основном на атаках против военных баз российских вооруженных сил на Кавказе".

Египет

"Фундаменталисты, входящие в бедуинские племена, дали клятву верности "Исламскому государству"*: они сосредоточены на Синайском полуострове", — говорится в статье.

Также авторы упоминают Черную Африку и Филиппины как две других площадки распространения ИГИЛ.

"Может, "Исламское государство" пока никуда не делось, но Ближний Восток ушел вперед", — утверждает Ярослав Трофимов, корреспондент The Wall Street Journal. "Некогда огромная территория "Исламского государства"* съежилась до нескольких уменьшающихся участков на востоке Сирии и на западе Ирака, однако регион все больше сосредоточивается на новых конфликтах на фоне меняющихся альянсов, — говорится в статье. — Теперь главное, кто и как воспользуется вакуумом, который ранее заполняло "ИГ".

Падение ИГИЛ теперь воспринимается как свершившийся факт. Но "ИГ" в ближайшее время не будет полностью уничтожено в Сирии и Ираке. Тем более еще поживут его отдаленные аффилированные группы, окопавшиеся от Ливии до Филиппин. Вообще-то экстремистская группировка вполне может устроить новые террористические акты в своем регионе и на Западе, чтобы попытаться доказать, что она не потерпела поражение.

"Ее лидер Абу Бакр аль-Багдади пообещал продолжить борьбу в записи, обнародованной в прошлом месяце, — напоминает Трофимов. — Однако ИГИЛ уже не в том положении, чтобы формировать карту мусульманского мира" С тех пор как "ИГ" стало быстро наращивать успехи в 2014 году, борьба с группировкой создала необычные альянсы, продолжает автор.

"Ничто не иллюстрирует так ярко крах этих временных альянсов, как произошедшее на этой неделе столкновение центрального иракского правительства и проживающих в стране курдов. Эти две силы бок о бок сражались с ИГИЛ* во время освобождения Мосула всего несколько месяцев назад. Но в понедельник после короткого боя с иракскими курдами, контролировавшими Киркук, Багдад взял под контроль этот этнически разнородный город", — говорится в статье.

"По сообщениям, курдские и арабские войска при поддержке американской военной авиации и спецподразделений взяли под контроль город Ракка на севере Сирии", — пишет журналист Tagesspiegel Кристиан Беме.

В Ракке джихадисты не просто установили свое чудовищное господство, основанное на ужасе перед их зверствами, "но, по данным западных спецслужб, использовали город как место, откуда планировались все разрушительные теракты за границей", говорится в статье.

Это объясняет и рьяное сопротивление исламистов — "они до последнего пытались отбить атаку", "фанатики использовали мирное население как живой щит — те, кто хотели бежать, были расстреляны". В ходе бомбардировок погибли сотни гражданских лиц.

"Взятие под контроль Ракки поставило крест на проекте по созданию исламистского государства, называемого "халифатом", — полагает автор. — До этого ИГИЛ удалось выстроить на территории Сирии и Ирака псевдогосударственные структуры. Миллионы людей жили под диктатом силы и были вынуждены существовать в рамках законов шариата. Теперь они свободны".

"Но "халифат", — замечает Беме, — обладал и притягательной силой. Тысячи мусульман добровольно стягивались в регионы, подконтрольные ИГИЛ, в поисках "чистой" жизни по исламским законам — и находили сверхжестокий режим. В какой-то период исламисты контролировали территорию, сравнимую по площади с территорией Великобритании".

Окончательно исламисты так и не повержены. Они все еще действуют на границе Сирии и Ирака. "Эксперты полагают, что многие боевики ИГИЛ уйдут в подполье и будут совершать партизанские вылазки", — говорится далее.

"В прошлом джихадистам ловко удавалось использовать существующие конфликты. Коррумпированность элит, бедность, отсутствие перспектив и стабильности, а также вражда между суннитами и шиитами — все эти проблемы до сих пор остаются актуальными для арабского мира, создавая благодатную почву для воинствующего фундаментализма", — заключает Беме.