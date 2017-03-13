Законопроект, как утверждается, подготовлен совместно Федеральной антимонопольной службой (ФАС), Роскомнадзором и другими ведомствами. Сейчас инициативу согласовывают в Кремле. Представитель президента Дмитрий Песков, при этом, заявил, что не слышал о таком законопроекте.

Инициативу предложили после того, как корпорация Google отказалась выполнять требования ФАС о предустановке приложений на Android. Тогда глава ведомства Игорь Артемьев заявил: "Ни одно государство не согласится, чтобы решения его судов не исполнялись. Поэтому Google ждет много интересного".

Вариант с замедлением скорости доступа, а не полного отключения был выбран, так как блокировка популярных сайтов нецелесообразна в предвыборный период, рассказал изданию источник, знакомый с сотрудниками администрации президента.

Другой собеседник "Ведомостей" из профильного ведомства рассказал, что замедлять скорость сложнее, чем блокировать сайт. Тяжелее всего это будет сделать операторам фиксированной связи.