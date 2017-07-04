Баллистическая ракета, пуск которой произвела Северная Корея, пролетела более 930 км, сообщает агентство "Ренхап" со ссылкой на южнокорейских военных.

По словам представителя армии Южной Кореи, ракета пролетела "несколько сотен километров, что означает, что пуск выполнен успешно".

Он добавил, что Южная Корея и США анализируют запуск.

"Наши военные находятся в полной готовности к возможности новой провокации Северной Кореи", — сказал он.

Ранее сообщалось, что КНДР запустила неопознанную баллистическую ракету в Японское море из окрестностей Бангьен, провинция Северный Пхеньян, около 09.40 утра (03.40 мск). Она упала в исключительной экономической зоне Японии.