По словам представителя армии Южной Кореи, ракета пролетела "несколько сотен километров, что означает, что пуск выполнен успешно".
Он добавил, что Южная Корея и США анализируют запуск.
"Наши военные находятся в полной готовности к возможности новой провокации Северной Кореи", — сказал он.
Ранее сообщалось, что КНДР запустила неопознанную баллистическую ракету в Японское море из окрестностей Бангьен, провинция Северный Пхеньян, около 09.40 утра (03.40 мск). Она упала в исключительной экономической зоне Японии.