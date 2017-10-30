Один из информаторов американской разведки в 1955 году сообщал, что бывший эсэсовец Филипп Ситроен якобы встречался после окончания Второй мировой войны с Гитлером, скрывавшимся в Колумбии под фамилией Шриттельмайер.

В докладе агента утверждается, что Ситроен, будучи сотрудником Королевской голландской пароходной компании, контактировал с фюрером примерно раз в месяц. Это происходило во время командировок из Венесуэлы в Колумбию. Информатор отмечал, что поскольку с окончания войны прошло десять лет, Гитлер более не разыскивался как преступник.

В доказательство к документам была прикреплена фотография Ситроена с человеком, похожим на Адольфа Гитлера, сделанная в 1954 году в городе Тунха (запад Колумбии). Спустя какое-то время, по словам осведомителя ЦРУ, Гитлер перебрался в Аргентину. В докладе указывается, что ни сам агент под кодовым именем "CIMELODY-3", ни ЦРУ не могут дать исчерпывающую оценку данной информации.

По официальной версии, Адольф Гитлер вместе с женой Евой Браун покончили с собой 30 апреля 1945 года в Берлине во время штурма германской столицы советскими войсками. Их тела были сожжены в саду рейхсканцелярии.

Главным доказательством смерти Гитлера в 1945 году служит челюсть. После взятия Берлина советскими войсками писательница Елена Ржевская (Коган) участвовала в поиске тел Гитлера и Геббельса, а также в расследовании их самоубийств. Она входила в секретную группу из трех человек, созданную по приказу Сталина.

По имеющейся информации, останки Гитлера были найдены, а челюсть фюрера Ржевская доставила в Москву в потайном кармане своего пиджака. Эти улики вкупе с медицинской картой фюрера и данных об имевшихся у Гитлера пломбах подтвердили, что лидер нацистов действительно мертв.

Версия о том, что Гитлер бежал со своей женой из поверженного Берлина, возникла в рамках политики сознательной дезинформации соперника. В июне 1945 года Сталин не мог однозначно подтвердить смерть Гитлера, что и создало неопределенность, несмотря на официальное заключение западных держав. Впервые подробный отчет о смерти фюрера подготовил историк контрразведки Хью Тревор-Ропер по заданию британского правительства. "Желание создать легенду и сказку оказалось сильнее любви к истине", — заключил он.

Теории о выжившем Гитлере опираются на то, что сотни тысяч нацистов после поражения бежали в Латинскую Америку (Мексику, Бразилию, Боливию, Коста-Рику). Больше всего гитлеровцев осело в Аргентине: избранный в 1946 году президентом Хуан Перон открыто сочувствовал нацистам и критиковал решения Нюрнбергского суда. В Аргентине, к примеру, обрел пристанище Йозеф Менгеле, проводивший бесчеловечные опыты над узниками Аушвица.

Один из самых разыскиваемых нацистов, он жил в пригороде Буэнос-Айреса под именем Хельмута Грегора. Спасаться бегством нацистам помогал Красный Крест, который, в частности, выдал новый паспорт и выездные документы Менгеле. Кроме того, покинуть Европу помогли коменданту концлагеря Треблинка Францу Штанглю и заместителю коменданта концлагеря Собибор Густаву Вагнеру, сотруднику гестапо Адольфу Эйхману, а также гауптштурмфюреру СС Алоизу Бруннеру.

Как сообщалось, 27 октября по распоряжению президента США Дональда Трампа были рассекречены архивы спецслужб, связанные в том числе с убийством 35-го американского президента Джона Кеннеди. Документы загружены на специальный раздел сайта Национального архива США. Один из отчетов, который составил тогдашний директор ФБР Джон Эдгар Гувер, посвящен первой реакции СССР на убийство Кеннеди.