Авторами концепции законопроекта "Акт 2017 года о противодействии враждебному поведению России" - проекта комплексных экономических санкций в отношении России - стали сенаторы-республиканцы Джон Маккейн и Линдси Грэм, соавторами числятся еще девять членов конгресса. В целом конструкция напоминает финальные версии санкционных актов США 1996 года в отношении Ирана (ILA и ISLA): по сути, это постепенный переход от секторальных санкций к общеэкономическим.

Юристы сходятся на том, что авторы документа пытаются принципиально изменить механизм санкционного давления США на Россию, называя самым важным аспектом возведение санкционного режима в ранг закона. Юрист адвокатского бюро А2 Ксения Риф отмечает, что законопроект закрепит не только возможные новые санкции, но и уже действующие. Сейчас санкции, введенные исполнительными указами президента, могут быть отменены им самим - или новым президентом.

Управляющий партнер адвокатского бюро "Бартолиус" Юлий Тай согласен, что смысл принятия закона в том, чтобы санкции, введенные предыдущей президентской администрацией, было сложно отменить.

"Независимая газета" пишет, что принятие закона может нанести больший вред американским инвесторам, чем российским: рынок быстро сможет найти им замену. Об этом говорит советник Института современного развития Никита Масленников. "Вместо американцев (на российский рынок) придут европейцы, азиатские компании, компании других стран", - считает Масленников.

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин считает, что США шаг за шагом приближают режим антироссийских санкций к иранскому варианту, когда они являются уже не только секторальными, а страновыми. По его словам, "подведение под санкции структур, работающих с суверенными бумагами и занимающихся приватизацией, - это на самом деле довольно серьезный удар даже не по конкретным финансово-экономическим интересам России, а системное вредительство".