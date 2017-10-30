Источники, отметив, что окончательное решение пока не принято, сообщили, что план предполагает частичное сокращение техники из состава смешанной авиагруппы на базе Хмеймим и отправку части воинского контингента из республики в места постоянной службы.

В то же время пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя сообщения, заявил, что "подобные решения не анонсируются". В свою очередь в Минобороны РФ утверждают, что никаких планов по сокращению группировки ВС РФ в Сирии нет.

Поводом для сокращения группировки ВС в Сирии могут стать успехи сирийских правительственных войск в борьбе с "Исламским государством"* и "Джебхат ан-Нусрой"*, пояснили источники.

В Сирии до последнего момента находилось несколько десятков боевых самолетов (штурмовики Су-25СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М и Су-34, истребители МиГ-29СМТ, Су-30СМ и Су-35С) и вертолетов (в частности, боевые Ка-52, Ми-35М, Ми-24П, Ми-8АМТШ и Ми-171). Почти все они были задействованы в операции "Возмездие" — принимали участие в деблокировании Дейр-эз-Зора, периодически уничтожали боевиков в Идлибе, участвовали в боях под Хамой и Хомсом.

В настоящее время единственный крупный район, остающийся под контролем исламистов, — долина реки Евфрат и территория, прилегающая к границе страны с Ираком. Кроме того, остается проблемной территория недалеко от города Акербат, а также мелкие разрозненные скопления террористов.

О том, какая именно техника может быть выведена из состава авиагруппы в Хмеймиме, неизвестно. Эксперт Центра анализа стратегий и технологий Константина Макиенко предполагает, что в первую очередь логично вывести из Сирии самую ценную технику, оставив там старые образцы.