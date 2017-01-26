По данным агентства, из названия страны могут исключить слово "арабская", оставив наименование Сирийская Республика. Помимо этого, курды могут получить возможность официально использовать свой язык наравне с арабским.

Из конституции предлагают убрать пункт о главенстве законов шариата, а также отменить право переизбирать президента на второй семилетний срок. Отмечается также, что из основного закона может исчезнуть положение о том, что глава государства должен быть мусульманином.

Россия передала представителям вооруженной сирийской оппозиции предложения о поправках в конституцию Сирии по итогам встречи в Астане.

Переговоры в столице Казахстана по Сирии проходили с 23 по 24 января при посредничестве Москвы и Анкары. Представители вооруженной оппозиции и правительственная делегация договорились продолжать контакты.

В настоящее время в Сирии действует конституция, принятая в 2012 году.