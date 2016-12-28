По информации источников агентства, сирийскому президенту Башару Асаду еще несколько лет позволят сохранять свой пост, до следующих выборов. Отмечается, что после истечения этого срока страну возглавит "менее спорный кандидат", а Асад покинет пост с гарантиями безопасности для себя и своей семьи.

"Достичь окончательного соглашения будет трудно, но исходные позиции [сторон] изменились", — цитирует агентство генерального директора Российского совета по международным делам Андрея Кортунова.

Кроме того, по его словам, несколько кандидатур на замену Асаду уже обсуждались.

Ранее сообщалось, что Россия и Турция достигли соглашения по плану всеобъемлющего перемирия в Сирии.