Со стороны Йемена к аэропорту Эр-Рияда была запущена баллистическая ракета. По данным Al Arabiya, саудовским средствам ПВО удалось перехватить ее.

Уточняется, что речь идет о международном аэропорте Король Халид. BBC отмечает, что на данный момент информации о жертвах и разрушениях нет.

"Хуситы заявили, что запустили баллистическую ракету дальнего действия по международному аэропорту Король Халид в Эр-Рияде; взрыв был слышен неподалеку от аэропорта", — написал в твиттере журналист Амикай Штейн.

Эр-Рияд расположен более чем в 500 км от границы с Йеменом. Месяцем ранее также сообщалось, что со стороны Йемена по территории Саудовской Аравии была запущена баллистическая ракета.