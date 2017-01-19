"Швейцарское правосудие готовится к осуждению двух россиян, которые выманили деньги у восьми женевских банков на общую сумму 25 млн швейцарских франков (24,95 млн долларов) с помощью фальшивых отчетов о проверке и поддельных портовых документов", — говорится в статье.

"Мы завершили расследование, двое подследственных признали совокупность фактов, — сообщила Le Temps прокурор Жозефа Вонрау, отвечающая за это дело. — Вероятно, мы движемся в сторону упрощенной процедуры". Речь идет об осуждении без судебного процесса, которое может закончиться максимум пятью годами тюремного заключения, поясняет автор.

"Один из российских граждан руководил швейцарской компанией Nori SA, специализирующейся на торговле металлами, добываемыми в Ростовской области. С 2009 по 2013 год компания получала серьезное финансирование со стороны трейдеров и женевских банков, специализирующихся на торгово-посреднической деятельности", — говорится в статье.

"До 2014 года все функционировало хорошо. Nori SA продавала металл турецким заводам благодаря кредитам, полученным в Женеве. Но понемногу выплаты по долгам замедлились, затем прекратились", — передает автор.

"Вскоре женевское расследование выявило отработанную систему фальшивых документов, которые получали в России с помощью взяток. Коррумпированный местный сотрудник швейцарской компании по сертификации выдавал отчеты, подтверждающие наличие в Ростове больших партий металлов, которые предъявлялись в качестве гарантий для банковских кредитов. Фальшивые сертификаты были также выданы портовыми властями и металлургическим заводом, расположенным в Ростовской области", — повествует Бессон.

"Они подкупили все инстанции в России, — отмечает один источник, близкий к досье. — На каждом уровне был свой коррумпированный чиновник, сообщники". Система рухнула из-за доноса одного портового сотрудника из Ростова, который вообще-то получил несколько тысяч долларов за свое молчание, говорится в статье Le Temps.

"По мнению некоторых осведомленных лиц, дела такого рода не такая уж редкость. Большинство завершается в гражданских судах, остальное проходит как убытки банков. В данном случае пострадавшие нанесли ответный удар, подав уголовный иск", — пишет автор.

"Интригующим элементом дела является филигранно сыгранная роль в исполнении свергнутого металлургического олигарха Вадима Варшавского. Его инициалы фигурируют в записке, переданной женой главного подследственного своему мужу, когда тот провел три недели в тюрьме Шан-Долон (Женева) в октябре 2014 года", — продолжает автор.

"Несмотря на свое полное банкротство в 2009 году, Вадим Варшавский все еще поставлял Nori SA большую часть металлов, — отмечает Бессон. — Конечной целью злоупотреблений, вмененных в вину двум гражданам России, несомненно, являлось строительство нового металлургического завода в Ростовской области, который должен был контролировать Варшавский".

"Завышая цену инженерного оборудования для завода, которое было профинансировано российским банком, подследственные надеялись покрыть долги перед женевскими кредиторами. Но западные санкции против России, наложенные в 2014 году, заблокировали этот проект", — считает Бессон.

"Что касается истинной роли Вадима Варшавского, то она остается неясной. Российские подследственные упорно отказывались затрагивать эту тему в ходе допросов в Женеве. С олигархом не удалось связаться для получения каких-либо комментариев. Адвокат главного обвиняемого Морис Харари также не соизволил ответить на запросы Le Temps", — говорится в статье.