Как пишет РБК, организатором вооруженного нападения на ночной клуб Reina в Стамбуле, в результате которого погибли 39 человек, мог совершить гражданин Узбекистана или Киргизии. Об этом сообщает CNN Turk со ссылкой на данные полиции.

Как отмечает телеканал, подозреваемый может быть связан с запрещенной в России террористической группировкой "Исламское государство".

Ранее глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявлял, что правоохранительные органы продолжают заниматься поиском нападавшего. По его словам, "террорист был одет в пальто, а после атаки переоделся и вышел из клуба в другой одежде".

В ночь на 1 января в 1:15 по местному времени (00:15 мск) вооруженный автоматом Калашникова мужчина совершил нападение на ночной клуб Reina в стамбульском районе Ортакей. Неизвестный застрелил охранника заведения, ворвался в помещение и открыл огонь по посетителям. В клубе на момент происшествия находились более 700 человек.