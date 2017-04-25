СМИ: США сокращают финансовую помощь Украине почти на 70%

Foto: RIA Novosti/Scanpix Руководство США в 2018 году намерено сократить финансовую помощь Украине почти на 70%, сообщает Foreign Policy со ссылкой на текст бюджетного документа. Изначально Вашингтон планировал выделить Киеву более $570 млн, однако эта сумма была сокращена до $177 млн. Помимо этого в документе говорится о сокращении помощи еще нескольким развивающимся странам. Ранее заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Бриджит Бринк заявила, что американский бюджет на помощь Украине будет сокращен.

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