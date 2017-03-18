Ранее полиция Франции задержала отца и брата напавшего на военный патруль в парижском аэропорту Орли мужчины.

Расследование нападения на военный патруль в парижском аэропорту Орли проведет антитеррористическое подразделение прокуратуры Франции.

Во французской полиции отметили, что мужчина, застреленный военными при попытке нападения на патруль в аэропорту Орли, являлся радикальным мусульманином и о нем было известно правоохранителям.

Утром 18 марта неизвестный мужчина напал на военный патруль в парижском аэропорту Орли. По данным МВД, никто не пострадал. Аэропорт был эвакуирован, рейсы перевели в другой аэропорт.



