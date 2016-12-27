Польский водитель Лукаш Урбан получил огнестрельные ранения в голову за несколько часов до того, как выходец из Туниса Анис Амри врезался в толпу на рождественской ярмарке в Берлине на его грузовике, сообщают немецкие СМИ.

Ранее поступали сообщения о том, что Урбан мог оказать сопротивление Амри и тем самым спасти жизни многих людей.

По информации издания Bild, которое ссылается на результаты вскрытия, Урбан был ранен выстрелом 19 декабря между 16:30 и 17:30 по местному времени, а нападение произошло около 20:00.

Медики утверждают, что водитель не мог вырвать руль у Амри, как об этом сообщалось ранее. При этом издание отмечает, что Урбан все-таки мог быть жив в момент нападения.

Тем временем в интернете набирает популярность петиция с требованием посмертно наградить водителя: на данный момент ее подписали около 38 тысяч человек.

Лукашу Урбану было 37 лет, он жил на западе Польши недалеко от границы с Германией и работал водителем большегрузов.

Владелец грузовика и родственник Урбана Ариэль Журавский рассказал журналистам, что на теле водителя, помимо огнестрельных ранений, видны ножевые. Также на лице Урбана он заметил следы побоев, из чего сделал вывод, что тот пытался оказать сопротивление угонщику.

Всего в результате нападения на рождественскую ярмарку погибли 12 человек. На прошлой неделе миланская полиция застрелила выходца из Туниса Аниса Амри, подозреваемого в нападении.