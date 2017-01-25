"Еще неделю назад китайское руководство демонстрировало самоуверенность и решительность. США ждет "острая реакция" в случае, если Трамп реализует свои угрозы и признает независимость Тайваня, говорилось в сообщении правительства. Кроме того, Пекин в преддверии инаугурации протестовал против участия в праздничных мероприятиях в США делегации из Тайваня", — передает издание.

"Новоиспеченный президент США — в отличие от своих предшественников — игнорирует угрозы из Китая. В мероприятиях по случаю вступления Трампа в должность принимали участие представители Тайваня — однако вместо того, чтобы дать разгореться вербальному конфликту, китайская сторона неожиданно взяла примирительный тон и китайские СМИ никак не отреагировали", — говорится в статье Die Zeit.

Более того, китайское информагентство Синьхуа обратилось в конце минувшей недели в своей передовице к новому президенту США с "мольбой" не ставить крест на отношениях, которые строились с таким трудом. Страны должны найти общий ответ на такие глобальные вызовы, как терроризм, климатические изменения и кибербезопасность.

"Столь неожиданный разворот лишь усиливает ощущение, что Китай перестал понимать, как реагировать на выпады Трампа, — комментирует автор. — В ходе избирательной кампании Трамп обвинял Китай в валютных манипуляциях с целью добиться при помощи дешевого экспорта торговых преференций на мировом рынке".

"Китайское руководство начинает осознавать, что в случае с Трампом громогласные заявления не закончились вместе с предвыборной гонкой. Он намерен взяться за КНР по-настоящему и подвергает Китай критике не только в вопросах международной торговли. Трамп вменяет в вину Пекину ядерное вооружение Северной Кореи и хакерские атаки по всему миру — в то время как Россию в этом вопросе выгораживает. Что касается территориального конфликта вокруг Южно-Китайского моря, то Трамп не исключается непосредственного военного конфликта", — говорится в статье.

"С чисто экономической точки зрения Китай мог бы не сильно опасаться угроз из Вашингтона, поскольку быстро американо-китайские связи не разорвать, — пишет автор. — За прошлый год китайские компании инвестировали более 53,9 млрд долларов в экономику США — больше, чем в любую другую. К тому же Китай и сам в последние годы старается снизить зависимость от экспорта в США, делая упор на рынки Центральной Азии и Европы".

По мнению экспертов, лидер КНР Си Цзиньпин должен в ближайшее время лично встретиться с президентом Трампом. По словам Элизабет Экономи из нью-йоркского Совета по международным отношениям, "протянуть руку такому эгоцентрику, как Трамп, было бы весьма полезным". Кроме того, при личной встрече китайский лидер может понравиться американскому президенту, считает эксперт.

Подходящая возможность могла бы представиться на саммите G20, который состоится в июле в Гамбурге. Однако, по словам внешнеполитического советника Трампа Стивена Йейтса, президент США, скорее всего, не поедет на саммит, считая участие в нем "зря потраченным временем", передает автор.