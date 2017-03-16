Отмечается, что пакет был отправлен от имени представителя оппозиционной партии "Новая демократия" Василиса Кикилиаса.

При этом утверждается, что "взрывная посылка" предназначалась Полу Томсену, главе европейского департамента МВФ и руководителю программ фонда с Грецией и Португалией.

Тем не менее официально МВФ опровергает эту информацию, как и то, что при взрыве пострадал сотрудник Томсена.

Ранее сообщалось, что в штаб-квартире Меж­ду­на­род­ного валютного фонда в Париже произошел взрыв при открытии конверта. Президент Франции Франсуа Олланд назвал произошедшее терактом.