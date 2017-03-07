"Алекс Оронов, 69-летний натурализованный гражданин Америки, который вел сельскохозяйственный бизнес на своей родной Украине, умер 2 марта, согласно посту в Facebook украинского политика Андрея Артеменко", — информирует Робертс.

Сообщается, что Оронов организовал секретную встречу между личным адвокатом Трампа Майклом Коэном (брат которого Брайан — партнер Оронова по алкогольному бизнесу на Украине) и российскими чиновниками для обсуждения "мирного плана", подразумевающего признание присоединения Крыма к России, говорится в статье.

"На встрече по поводу "мирного плана" присутствовали Артеменко, Коэн и Феликс Слейтер — американец российского происхождения, являющийся давним деловым соратником Трампа и, по некоторым сведениям, связанный с русской мафией. Считается, что детали встречи оказались на столе Майкла Флинна, бывшего советника Трампа по безопасности, вынужденного уйти в отставку в прошлом месяце из-за обвинений в секретных связях с российскими чиновниками", — указывает автор.

О встрече Артеменко с Коэном и Слейтером сообщалось в The New York Times — издании, которое Трамп обвиняет в публикации фальшивых новостей. В посте на Facebook Артеменко называет себя пешкой в дипломатической игре и утверждает, что Оронов не вынес стресса, вызванного последовавшим за статьей негативным вниманием, передает журналистка Рэчел Робертс.

"И я виновен в этом… Алекс Оронов, мой партнер, мой наставник, мой ментор, был родственником Майкла Коэна, и именно он организовал, в том числе, мое знакомство и мою встречу с Майклом Коэном, — говорится в записи Артеменко на Facebook. — А его сердце не выдержало! Он умер!.. Друг! Твоя смерть не будет напрасна! Как не напрасны смерти десятки тысяч украинцев и русских на этой дикой необъявленной войне! Спи спокойно и прости меня, если сможешь!"

По мнению украинского депутата, Оронов умер "от перенапряжения, от нервов, от несправедливости, от обиды, от подозрения, от горя недопонимания".