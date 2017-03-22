Северная Корея 22 марта провела ракетный запуск, сообщило агентство Kyodo со ссылкой на источник в правительстве Японии. При этом отмечалось, что испытания с большой долей вероятности закончились неудачей. Информацию о запуске подтвердили в Министерстве обороны Южной Кореи и в США. По их данным, ракетные испытания Пхеньяна провалились.

Запуск, по сведениям Kyodo, был осуществлен с восточного побережья в районе города Вонсан. По данным Сеула, Пхеньян запустил одну ракету из района возле авиабазы Вонсан. Предположительно, пуск был неудачным, цитирует сообщение Минобороны Южной Кореи агентство Yonhap. Тип ракеты пока неизвестен, отметили в Сеуле.

Агентство Reuters приводит сообщение пресс-секретаря Тихоокеанского командования Вооруженных сил США о том, что американские военные зафиксировали неудачную попытку ракетного запуска в Северной Корее. О том, что США стали свидетелями провальной попытки КНДР произвести ракетный запуск, ТАСС сообщил представитель Тихоокеанского командования ВС Соединенных Штатов капитан 2-го ранга Дэйв Бенхам. "Ракета, судя по всему, взорвалась через несколько секунд после запуска", — сказал он. Бенхам уточнил, что, по данным командования, пуск был произведен в окрестностях города Вонсан.

6 марта КНДР провела запуск четырех баллистических ракет. Испытания вызвали возмущенную реакцию в Японии и Южной Корее. Ракеты были запущены с полигона Тончханни в провинции Пхенан-Пукто на западном побережье КНДР. По данным Сеула и Токио, ракеты, пролетев около 1000 км, упали в Японское море. Предположительно, речь идет о ракетах нового типа. По сведениям Министерства обороны Японии, ракеты достигли района в 300-350 километрах к западу от полуострова Ога префектуры Акита. Материального ущерба пуски не нанесли.

В Пентагоне предупреждали, что в ближайшее время ожидается очередной пуск ракет КНДР. Дело в том, что разведка заметила перемещение ракетной установки на восточном побережье в районе города Вонсан.