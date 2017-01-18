Дипломат написала об этом на своей странице в Facebook, комментируя слова бывшего замглавы ЦРУ Майкла Морелла о том, что у президента России есть "отличная возможность" сделать подарок избранному президенту Дональду Трампу к инаугурации, выдав США Сноудена. "Самое смешное, что бывший замглавы ЦРУ не знает, что Сноудену только что продлен срок вида на жительство в России еще на пару лет", — говорится в сообщении.

Предложение Морелла Захарова назвала "идеологией предательства": "Всем теперь понятно, что для вашей конторы в норме вещей преподносить подарки в виде людей и сдавать тех, кто ищет защиты. Вы так и не поняли Россию, Майкл Морелл".

Ранее адвокат Сноудена Анатолий Кучерена заявил, что считает невозможной выдачу в США своего клиента после избрания Трампа новым президентом страны, напоминает "Интерфакс".

Эдвард Сноуден передал СМИ большое количество секретных материалов о деятельности Агентства национальной безопасности (АНБ) США, вызвавших международные скандалы. В частности, выяснилось, что АНБ прослушивало телефонные разговоры 35 глав различных государств, в том числе канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Сноуден прибыл в Россию в 2013 году, как предполагалось, проездом. Однако его паспорт был аннулирован властями США, и в итоге, лишенный возможности покинуть страну, он получил временное убежище. 1 августа 2014 года срок его пребывания в РФ был продлен на три года, кроме того, Сноудену выдали вид на жительство. Американская сторона настаивает на том, что этот человек, опубликовавший секретные данные, должен предстать перед судом в США.