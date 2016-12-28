27 декабря в Минобороны заявили о первых результатах анализа данных черного ящика, который подняли из воды ранее в тот же день. В ведомстве уточнили, что информация позволила сузить перечень возможных причин катастрофы.

Как сообщил близкий к расследованию катастрофы источник "Коммерсанта", расшифровка бортового самописца показала, что нештатная ситуация на борту могла произойти из-за не убравшихся закрылков. Опрошенные изданием эксперты предположили, что пилоты "усугубили ситуацию до критической", пытаясь компенсировать возникший пикирующий момент и сильно задрав нос самолета.

Заместитель главнокомандующего ВВС РФ генерал-полковник Николай Антошкин заявил, что крушение Ту-154 вряд ли могло случиться из-за вовремя не убравшихся закрылков, передает РИА "Новости". По его словам, такие нештатные ситуации в практике пилотов происходят довольно часто и с легкостью ими преодолеваются.

"Если закрылки вовремя не убираются или не выпускаются, то создается кренящий момент, но он летчиками всегда парируется — это не проблема. Ну как они могли чрезмерно задрать нос самолета? Это же опытнейшие летчики. Я, кстати, с этим летчиком Волковым сам два раза летал в Сирию — он был опытнейший специалист", — сказал Антошкин.

Генерал подчеркнул, что неуборка закрылков в создавшейся ситуации могла бы стать дополнительной проблемой, но точно не главной причиной крушения.

На месте крушения самолета Минобороны РФ Ту-154 продолжается поисково-спасательная операция. Найдены еще несколько крупных обломков лайнера, а также останки погибших в авиакатастрофе. Всего за время операции обнаружили более 1,5 тысячи частей воздушного судна и 15 тел жертв трагедии. Также на месте крушения найдены еще несколько крупных обломков самолета. Со дна Черного моря поднято около 30% частей самолета.

Найденные фрагменты Ту-154 отправят для экспертизы на авиационный ремонтный завод в Таганроге Ростовской области, сообщил "Интерфаксу" сотрудник предприятия. Такую же экспертизу сотрудники завода проводили и после крушения самолета А-320, разбившегося в Сочи в 2006 году.

Накануне в районе крушения Ту-154 был найден крупный обломок самолета — более 60 метров в длину. Также участники поисковой операции обнаружили большое скопление обломков самолета и фрагментов тел на участке шириной от 2,5 до пяти метров и протяженностью 200 метров.

Водолазы также обнаружили 17 фрагментов самолета, включая два шасси, одну стойку шасси, эксплуатационный люк, часть крыла, три части одного двигателя, пассажирские кресла, личные вещи пассажиров. Кроме того, были найдены многочисленные останки погибших.

В поисковой операции участвуют 45 кораблей, 15 глубоководных аппаратов, 192 водолаза, 12 самолетов и пять вертолетов. Для подъема крупных обломков в район крушения самолета прибыл самоходный кран, информирует Newsru.com.

Авиакатастрофа самолета Минобороны РФ Ту-154 произошла в ночь на 25 декабря. Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья спустя две минуты после взлета. Погибли 92 человека.