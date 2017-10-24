"Отвечаю прямо, что думаю, не буду увиливать. С точки зрения международного права, Крым украинский. Точка", — ответила Собчак на вопрос украинского журналиста. Она призвала Москву и Киев к диалогу и заявила, что "самое важное сейчас — восстановить дружбу с Украиной".

Вначале брифинга, проходившего в здании Электротеатра имени Станиславского, будущий кандидат (официальная регистрация на выборах еще не началась) объвила о проекте по поддержке политзаключенных, к которым она отнесла журналиста РБК Александра Соколова, директора "Гоголь-центра" Александра Малобродского и режиссера Кирилла Серебренникова, Олега Навального (брата оппозиционера Алексея Навального), Александра Кольченко и других.

Бущий кандидат в президенты России сказала журналистам, что не согласовывала свою кандидатуру с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Я считаю, что в принципе не хотела вообще обсуждать какие-то домыслы и обвинения, считаю это оскорбительным, не вижу смысла что-то объяснять и оправдываться", — ответила она.

Собчак уточнила, есть ли у присутствующих в зале журналистов доказательства подобной связи ее кандидатуры с администрацией президента. "Нет? До свидания, больше говорить на эту тему нечего", — добавила она.

По ее словам, встреча была связана "с совершенно другим очень важным моментом, это тема отдельной пресс-конференции". "Давайте не будем смешивать эти две темы. Разрешения я не спрашивала, мне оно не нужно, я самостоятельный человек", — подчеркнула Собчак.

"Путин практически спас жизнь моему отцу. Путина-человека я оскорблять не буду", — заявила Собчак, подчеркнув, что "это не значит, что мне нравится все, что делает Путин-политик".

Отец Ксении, Анатолий Собчак — первый мэр Санкт-Петербурга и человек, из чьей команды вышел президент России Владимир Путин.

По словам телеведущей, она не планирует становиться профессиональным политиком, однако хочет дать своему поколению возможность быть услышанными на президентских выборах в 2018 году, передает Gazeta.ru.

"Я — человек, который многие годы высказывал свою позицию, свое недовольство и свое несогласие с тем, что происходит в нашей стране. Я совершенно не претендую на роль профессионального политика, но мне важно, чтобы на этих выборах, на этих федеральных выборах голос моего поколения был услышан", — сказала она.

Ксения Собчак также заявила об отсутствии планов по созданию собственной партии. "Я не человек, который представляет прямо сейчас какую-то партию, и прямо сейчас ее организовывать не собираюсь", — пояснила она, заметив, что рассматривает себя как журналиста.

На пресс-конференции Собчак сообщила, что ее штаб как кандидата в президенты РФ возглавил политолог Игорь Малашенко. Она напомнила, что Малашенко проводил президентскую кампанию Бориса Ельцина в 1996 году (отвечал за взаимодействие со СМИ и информационную политику).

В начале 1990-х Малашенко был консультантом аппарата президента СССР Михаила Горбачева и возглавлял телерадиокомпанию "Останкино", а в 1993-м под покровительством Владимира Гусинского вместе с Олегом Добродеевым и Евгением Киселевым основал НТВ. До 1997-го руководил этой телекомпанией, занимая должности президента и генерального директора. В 2000-х был гендиректором канала RTVi.

Малашенко — гражданский муж светского обозревателя Божены Рынска. "Ребят, я в шоке. Комментариев у меня нет. Это решение Игоря", — написала Рынска в своем фейсбуке. По словам Рынски, она не хочет прекращать отношения с Малашенко, так как "мы 6 лет вместе".

"Но я должна все осмыслить. Я своей политической позиции не меняю. Я за Навального. И только. Я пока не могу поверить. Я думала, он шутит. И отмахнулась. Нежданчик", — добавила журналистка.

Главным технологом штаба станет основатель "Имидж-контакт" Алексей Ситников. По словам Собчак, он будет координировать работу волонтеров и заниматься сбором подписей. Ситников также работал на кампании 1996 года, позже был консультантом Юлии Тимошенко на Украине.

Писательница и ведущая Авдотья Смирнова будет консультировать штаб по вопросам инклюзивного общества. Журналист Антон Красовский будет модерировать дискуссии по проблемам ВИЧ, и, по словам Собчак, "в целом помогать по ведению кампании". Красовский руководил избирательным штабом кандидата в президенты Михаила Прохорова в 2012 году.

Интернет-кампанией будет заниматься Виталий Шкляров, который работал в штабе кандидата в президента США Бенрни Сандерса и работал на муниципальной кампании в Москве вместе с Дмитрием Гудковым. Консультантом по судебным проблемам станет юрист и правозащитник Елена Лукьянова.

Также к кампании присоединится бывший сотрудник прокремлевского Фонда эффективной политики, политтехнолог и сооснователь партии "Другая Россия" Марина Литвинович, а за видеоматериалы будет отвечать Сергей Кальварский — бывший режиссером телекомпании "ВИD " и бывший продюсер "Первого канала".

Собчак поблагодарила за поддержку экс-главу ЮКОСа Михаила Ходорковского. По ее словам, предложения Ходорковского будут обсуждаться на круглых столах, которые штаб кандидата проведет в ближайшее время. В ходе этих круглых столов штаб и будет формировать свою избирательную программу.

Спонсоров своей кампании Ксения Собчак не назвала, но призвала бизнесменов, готовых дать ей деньги, выйти из тени и назвать свои имена.