"Сталин уничтожал не просто людей. Он уничтожал самых лучших, самых умных, самых смелых людей. Это по сути полномасштабный геноцид русского народа. Сталин уничтожил русский мир, который нам так и не удалось восстановить", — написала Собчак. Она подчеркнула, что "мы обязаны осудить Сталина, осудить то время". "Посмотрите, вспомните, как только мы пытались осуждать его, страна двигалась вперед. Как только начинались разговоры о неоднозначности, все скатывалось в застой и контрреформы", — отметила она.

Разговоры о неоднозначности его фигуры и эпохи Собчак назвала "даже не глупостью, а гнусностью". "Из-за Сталина народы Советского Союза пережили такое испытание, которого не переживал больше в 20 веке никто. Вот буквально никто. 2 249 728 человек только по официальным данным, данным, с которыми соглашается даже липовый историк [министр культуры Владимир] Мединский, были уничтожены в сталинских лагерях", — указывает она.

По ее словам, Сталин — "однозначно враг русского, украинского, белорусского, литовского, грузинского любого народа, населявшего ту страну". "Сталин выстроил систему, которую не удалось здесь сломать ни Горбачеву, ни Ельцину. Систему, где вся власть принадлежит не народу, ни даже каким-то элитам, а просто спецслужбам. Эту систему нам еще предстоит сломать", — заключила Собчак.

Ранее она говорила, что наличие мавзолея с Владимиром Лениным на Красной площади указывает на "средневековый уклад жизни в стране". Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в ответ на это заявил, что "трагично, когда появляются Ксении и им подобные, которые не уважают волю великой страны". "Собчак лезет к Ленину и к Крыму, „пиарясь" на фоне своих безобразных заявлений. Но вот вопрос: кто заказал пиар этих заявлений в гос. СМИ?", — задался вопросом он.