"Я думаю, что Россия ответственна за те ужасные международные отношения, которые сложились. Мы нарушили нормы международного права, согласно международному праву, Крым — украинский", — сказала Собчак.

Однако, по ее словам, США должны разделять в своей санкционной политике российские власти и обычных граждан. "Это правильно, я поддерживаю эти санкции (против России). Другое дело, что, например, сейчас студенты в России не могут получить американскую визу, это нечестно по отношению к ним, так как почему нужно наказывать российский народ за политику человека, которого они не поддерживают", — добавил телеведущая.

Ранее Собчак заявила о необходимости нового референдума в Крыму. "В моих словах (про украинский Крым) нет ничего экстремистского. У меня есть группа юристов, которые готовы обосновать каждое мое слово с точки зрения соответствия закону. Я говорю то, что я думаю, и никто не заставит меня говорить иначе!", — отметила она.

Санкции США в отношении России включают в себя ограничения сотрудничества в различных сферах, заморозку банковских счетов российских должностных лиц, запрет на вывоз товаров, услуг или технологий в Крым и ряд других ограничительных мер.