О решении баллотироваться в президенты

По словам Собчак, решениe выставить свою кандидатуру на выборах созрела не осенью, а еще в июле: "Я впервые начала об этом говорить со своими друзьями-бизнесменами, с теми людьми, которые согласились финансировать эту кампанию, во второй половине июля".

"В августе уже стало понятно, что это серьезная вещь. Мы стали разрабатывать систему, думать, как будем делать кампанию, и так далее.

Как только появились деньги, счет, тут же пошли уже сливы из администрации президента, статья в "Ведомостях". Это было удивительно, как работает эта система. Потому что ровно в день, когда мне спонсоры перевели большую сумму денег на кампанию, и появилась эта статья. Видимо, где-то там поняли, что это все всерьез. И началось", — сказала телеведущая.

О цели своего выдвижения на пост президента

"Давайте будем реалистами, у нас все решения касательно выборов принимает Путин и люди, которые работают на Путина. Я утверждаю, что эти выборы можно назвать только "как бы выборы" — хочу, чтобы этот ярлык приклеился во время моей кампании", — говорит Ксения Собчак.

"Ни один кандидат, даже собравший 300 и больше тысяч подписей, не будет допущен, если будет волевое решение. Мой расчет на то, что Кремль будет меня недооценивать и посчитает мое участие выгодным. Хороший политик отличается от плохого только тем, сумел ли он использовать ситуацию для своей выгоды или его использовали другие люди. Я надеюсь оказаться хорошим политиком.

На сегодняшний момент задача номер один — собрать подписи, дальше что-то там решат в высоких кабинетах. Я не хочу, честно говоря, влезать им в голову. Зарегистрируют — и слава богу. Главное, что у меня есть моя позиция, которую я буду продолжать высказывать. Не зарегистрируют — это покажет, что они испугались даже в их понимании "блондинки в шоколаде", — сообщила она.

"Я по поводу своих шансов на этих выборах настроена очень реалистично. Я понимаю, что шанс стать президентом даже меньше минимального. Но есть концепция выборов, которые могут перевернуть ситуацию, и таких примеров много. Мы помним референдум по поводу (чилийского диктатора) Пиночета. Он думал, что у него вся власть в стране, но после референдума он потерял силу", — сказала Ксения Собчак.

"Я хочу, чтобы эти выборы стали референдумом о доверии Путину. Люди, которые будут отдавать голос мне, будут голосовать не за меня, а против Путина и его системы. И если таких людей будет много, это может перевернуть ситуацию, это приведет к большим изменениям. Это зависит от того, сколько придет на выборы — мы можем даже добиться второго тура. Но я не могу добиться этого одна", — заметила она.

О связи с Путиным и "кремлевских объятиях"

Телеведущая отметила, что встречалась с президентом только однажды — во время съемок документального фильма об Анатолии Собчаке.

"Друзья, давайте не будем обсасывать одно и то же по 148 раз. У меня нет никаких встреч с президентом Путиным. За все это время у меня была одна встреча, связанная с кино. Моя единственная связь с Путиным — это то, что, когда я была 10-летней девочкой и играла в Nintendo и Super Mario, он работал с отцом", — пояснила она.

"Никаких встреч с президентом Путиным у меня ни до, ни после не было… Когда вы мне скажете, кто конкретно говорит, какие предъявляют доказательства, тогда мы об этом еще пообщаемся. А пока это все вредители, которые пытаются задушить меня в кремлевских объятиях. Мне об этом говорить не хотелось бы", — добавила она.

"Я никогда не говорила, что не буду критиковать лично Путина. Я сказала, что никогда не стану критиковать Путина как человека. В последние годы мне не нравилось, когда Навальный или кто-то другой говорили о Путине что-то вроде "посмотрите на Путина, у него ботокс". Мне это не нравится. "Путин — вор" — это не тот язык, который выбираю я", — заявила Собчак.

"Я все эти годы говорила, что Путин — это тот, кто несет ответственность за систему, которую он выстроил. Путин — это тот, кто так укрепил могущество ФСБ в нашей стране. Путин несет ответственность за то, что мы в международной изоляции. Конечно, то, что случилось с Крымом, — это результат путинской политики. И я считаю, что нужно обсуждать то, какой Путин политик, а не человек", — пояснила она свою позицию.

"В моих словах (про украинский Крым) нет ничего экстремистского. У меня есть группа юристов, которые готовы обосновать каждое мое слово с точки зрения соответствия закону. Я говорю то, что я думаю, и никто не заставит меня говорить иначе!", — заявила Собчак.

Об отношениях с оппозиционером Навальным

Ксения Собчак опровергла предположения о том, что ее кампания призвана ослабить позиции оппозиционера Алексея Навального: "Мы преследуем одни и те же цели, просто разными методами".

"Не для всех людей быть арестованным — это то, к чему они готовы. Многие люди по всей стране выступают против Путина. Они готовы что-то сделать, но садиться в тюрьму не готовы. Почему не обеспечить им законную процедуру? Что тут плохого? Я действительно не понимаю. Я по поводу своих шансов на этих выборах настроена очень реалистично.

Как я могу ослаблять Навального, если я защищаю его позицию, если я верю в то, что он должен быть допущен к выборам, если я поддерживаю его принципы? Я даже помогла ему сделать некоторые его расследования.

Я всего лишь показываю другую дорогу. Я говорю: "Ребята, если хотите идти на улицу и протестовать — отлично, вы герои. Вперед, это правильная вещь, здорово, что вы к ней готовы. Но для тех, кто не готов идти на улицу, есть и другой путь", — заверила она.

Как "блондинка в шоколаде" оказалась на "России-1" в шоу у Малахова

Свое возвращение в эфир федеральных каналов, Собчак прокомментировала так: "У меня всю жизнь были стоп-листы на всех каналах. Почему Малахов пригласил — это вопрос не ко мне. Они решили, что они воспользуются ситуацией и будут смеяться над дурочкой-блондинкой на своих телеэкранах. Получилось у них посмеяться в этой программе? Мне кажется, что нет.

Мне удалось и произнести фамилию Навального, и поговорить про Крым, и призвать всех людей все-таки читать реальные источники информации, а не пропаганду на федеральных телеканалах. Программу минимум во время этого эфира я выполнила".

Об уходе из ее штаба главного технолога Алексея Ситникова и блогера Адагамова

"Никакого демарша здесь нет. Речь идет о том, что я приняла решение, что мы не будем сотрудничать с Алексеем Ситниковым. У нас нет никакой конфликтной ситуации. Я просто посмотрела на работу в течение двух недель и поняла, что целесообразнее двигаться другим путем. Чтобы и сэкономить, и сделать нашу работу эффективной.

Понятно, что большая команда — это всегда притирка. Есть прекрасные люди, которые сегодня занимаются выстраиванием штаба: это Виталий Шкляров, Игорь Малашенко", — сказала Собчак.

Она добавила, что "политика в России — это дело очень опасное. Себя подставлять под расстрельный огонь я готова, других против их воли — нет. Поэтому, если они (политологи) посчитают нужным сказать, пусть скажут сами. И бизнесмены, и люди, которые работают в команде".

Также стало известно, что блогер Рустем Адагамов будет отвечать за ведение предвыборной кампании Собчак в социальных сетях.

"У нас серьезное пополнение в команде "Против всех"! К нам присоединился Блогер №1 российского интернета — Рустем Адагамов. Мы счастливы видеть его в команде", — приводятся слова Собчак на Facebook ее предвыборной кампании.

Она напомнила, что в 2012 году, Агадамов, как и она, был избран в коордиционный совет оппозиции, а также был одним из учредителей Лиги избирателей, боровшейся за честные выборы.

В Москве и Санкт-Петербурге Собчак может набрать 16% голосов

Имя телеведущей Ксении Собчак знакомо 98% россиян, а голосовать за нее готовы 8% респондентов в регионах и 16% — в Москве и Санкт-Петербурге, приводит данные соцопроса Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Три четверти из тех, кому знакомо имя Собчак, знают и о ее решении участвовать в президентских выборах 2018 года. При этом, 57% опрошенных полагают, что целью Собчак является самопиар, а политические мотивы видят 15% (4% полагают, что она стремится занять пост президента, 11% — что она планирует обозначить оппозиционную программу по развитию страны).

Отрицательно относятся к Собчак 64% тех, кому она известна, положительно — 16%. Респонденты говорили о безразличии к телеведущей (35%), недоверии (27%) и антипатии (23%). Россиянам не нравится в Собчак манера поведения и общения (10%), навязчивость (8%), стремление "пиариться" (4%). К плюсам опрошенные отнесли прямолинейность (5%), ум (5%), внешность (5%). По мнению 26% респондентов, у Собчак в принципе нет положительных качеств.

57% респондентов высказалось против решения Собчак баллотироваться в президенты, 33% безразличны к этому. 69% граждан полагают, что у телеведущей нет политических перспектив, противоположное мнение высказывают 6%.

Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров находит информационный эффект от ее неожиданного выдвижения в президенты России весьма широким. Это, по словам Федорова, подтверждает ее репутацию умелого публичного спикера и создает шансы неплохо выступить и на политической арене, сообщает Newsru.com.

"Противники считают ее "русской Ким Кардашьян" — вульгарной, недалекой и корыстолюбивой, поклонники же ценят ее за открытость, ум и красоту", — добавил эксперт. По его мнению, ядро потенциальных сторонников Собчак-политика составляет возрастная группа от 25 до 34 лет.

"Те, кто старше, настроены к ней скорее отрицательно, те, кто моложе, хуже ее знают, но более открыты к разговору о ней. Целевая группа нового кандидата — молодежь, жители столиц и мегаполисов, а также все те, кто не видит своих представителей среди действующих политиков. Другие социальные группы активность Собчак и ее инициативы пока скорее раздражают и вызывают у них отторжение", — пояснил Федоров.

Опрос проведен 21-22 октября среди 1200 респондентов методом телефонного интервью.