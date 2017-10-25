Накануне на первой с момента объявления планов об участии в выборах пресс-конференции Собчак заявила, что Крым с точки зрения международных норм — под юрисдикцией Киева. "Отвечаю прямо, что думаю, не буду увиливать. С точки зрения международного права, Крым украинский. Точка. Дальше давайте разговаривать", — сказала Собчак.

Комментируя это высказывание, она добавила, что российские законы карают призывы к отделению или нарушению территориальной целостности. "В законе нет ни слова о констатации факта, и даже о высказывании своего мнения, не совпадающего с государственным. Судить меня за это нельзя, и Сулеймана Кадырова нельзя тоже, — сказала телеведущая. — Все люди, которых осудили за это, — политзаключенные и невиновны. Именно для этого я участвую в кампании, чтобы их нельзя было незаконно осудить в тишине". В беседе с РИА Новости некоторые эксперты назвали заявление Собчак проявлением свободы слова, а другие отметили, что по подобным случаям уже есть судебная практика.

Сулеймана Кадырова ранее обвинили в призывах к сепаратизму за сделанное в соцсетях высказывание о принадлежности Крыма. Полуостров вошел в состав России в 2014 году после референдума среди жителей. Украина и большинство других стран не признают это решение. Киев считает Крым "временно оккупированной территорией".