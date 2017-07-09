Перемирие в Сирии, которое на саммите "Большой двадцатки" в Гамбурге поддержали президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп, вступило в силу с полудня на юго-западе страны. Reuters со ссылкой на правозащитников и представителей оппозиции сообщает, что в первые часы оно соблюдается.

По условиям соглашения, должны прекратиться военные действия в сложном с точки зрения безопасности районе Сирии, граничащем с Израилем и Иорданией, передает Русская служба ВВС.

Договоренность о перемирии на сирийском юго-западе была достигнута на встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на личной встрече в Гамбурге на полях саммита G20. Также к проработке соглашения привлекались представители Иордании. Российские военные будут наблюдать за соблюдением договоренности о прекращении огня.

ТАСС передает, что с начала перемирия не зафиксированы авианалеты, взаимный обстрел позиций оппозиционными силами и правительственными войсками, в районе "превалирует спокойствие", объявил Сирийский совет по надзору за правами человека (SOHR). Комментариев на эту тему от правительства Сирии пока не поступало.

Советник Дональда Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил, что это перемирие — важный шаг к прекращению гражданской войны в стране.

Он охарактеризовал соглашение как начало совместной работы России и США. Впрочем, Макмастер предостерегал от чрезмерного оптимизма: "Никакие проблемы не были решены. Никто не ожидал, что какие-либо проблемы будут решены на этой встрече. Но она (встреча) стала началом диалога по определенным наборам сложных проблем".