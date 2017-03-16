Сомалийские пираты в четверг, 16 марта, освободили захваченный ранее нефтяной танкер и восемь членов его экипажа, граждан Шри-Ланки. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявления сомалийских спецслужб и пиратов.

По словам гендиректора морской полиции региона Пунтленд Абдирахмана Мохамуда Хассана, силы безопасности выдвинулись на место, после перестрелки начались переговоры, и в итоге пираты ушли, не получив выкуп.

Сами пираты, в свою очередь, подтвердили, что не стали удерживать судно и не взяли выкуп.

Сомалийские пираты захватили торговое судно после пятилетнего перерыва во вторник, 14 марта. Танкер Aris 13, шедший под флагом Шри-Ланки, накануне вечером сообщил, что за ним параллельным курсом следуют две небольшие лодки. Следующим утром он подал сигнал тревоги, после чего на нем был отключен маячок системы слежения.

Судно изменило курс и направилось к сомалийским берегам, держа курс на порт Калула, известный как одно из пиратских гнезд.

Aris 13 — танкер грузоподъемностью 1,8 тысячи тонн. Компания-судовладелец — панамская Armi Shipping, оператор — Aurora Ship Management из ОАЭ.

Ранее морские разбойники из Сомали, где идет гражданская война, почти парализовали судоходство в Аденском заливе. В 2011 году было зафиксировано 237 атак на торговые суда, убытки от их действий составили более семи миллиардов долларов. После того, как международные силы начали постоянное патрулирование в этом районе, нападения прекратились.