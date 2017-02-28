Таковы результаты опроса "Какой из американских президентов был величайшим лидером в истории страны?", проведенного каналом C-SPAN. В этом исследовании принял участие 91 историк из числа специализирующихся на биографиях первых лиц государства. Их попросили оценить лидеров по десяти категориям:

1. Административные навыки
2. Искусство публичных выступлений
3. Моральный авторитет
4. Взаимоотношения с Конгрессом
5. Умение сформулировать видение будущего и задать конкретные цели для его достижения
6. Умение действовать в кризисной ситуации
7. Успех работы в контексте времени
8. Способность управляться с экономикой
9. Стремление к установлению справедливого правосудия
10. Успешность внешней политики

Результаты их оценок представляет "Лента.ru".