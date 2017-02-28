Таковы результаты опроса "Какой из американских президентов был величайшим лидером в истории страны?", проведенного каналом C-SPAN. В этом исследовании принял участие 91 историк из числа специализирующихся на биографиях первых лиц государства. Их попросили оценить лидеров по десяти категориям:
1. Административные навыки
2. Искусство публичных выступлений
3. Моральный авторитет
4. Взаимоотношения с Конгрессом
5. Умение сформулировать видение будущего и задать конкретные цели для его достижения
6. Умение действовать в кризисной ситуации
7. Успех работы в контексте времени
8. Способность управляться с экономикой
9. Стремление к установлению справедливого правосудия
10. Успешность внешней политики
Результаты их оценок представляет "Лента.ru".
- 1. Составлен список самых успешных президентов США: Обама — лишь 12-й
- 2. Авраам Линкольн (годы правления — 1861-1865)
- 3. Джордж Вашингтон (1789-1797)
- 4. Франклин Делано Рузвельт (1933-1945)
- 5. Теодор Рузвельт (1901-1909)
- 6. Дуайт Эйзенхауэр (1953-1961)
- 7. Гарри Трумэн (1945-1953)
- 8. Томас Джефферсон (1801-1809)
- 9. Джон Кеннеди (1961-1963)
- 10. Рональд Рейган (1981-1989)
- 11. Линдон Джонсон (1963-1969)
- 12. Вудро Вильсон (1913-1921)
- 13. Барак Обама (2008-2016)