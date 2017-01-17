"Я думаю, что русские готовы были бы есть снег, чтобы выжить. В моем понимании санкции, скорее всего, сплотили вашу нацию вокруг президента", — заявил он в Давосе.

Советник Трампа объяснил, что санкции были введены, так как действия российского правительства в международном сообществе были восприняты "с определенным неодобрением", и призвал выработать лучшую альтернативу им.

По мнению Скарамуччи, Россия и США в течение этого года могут улучшить отношения, так как у Трампа есть видение общих интересов, в том числе в вопросе антироссийских санкций, передает gazeta.ru.

"Я вообще очень оптимистичный человек, так же как и избранный президент. У него есть видение взаимных интересов, и, возможно, через год отношения с российским народом и российским правительством будут лучше, чем сегодня. Я не говорю, что так случится. Кто знает, какие обстоятельства или факты повлияют на наши отношения, но мы в любом случае этого хотим", — подчеркнул он.

По словам Скарамуччи, введение санкций против России со стороны администрации действующего президента Соединенных Штатов Барака Обамы, как и ответные действия Москвы, были не самым лучшим решением. Поэтому властям России и будущей администрации США следует сесть за стол переговоров, чтобы выработать альтернативу, добавил советник.

Скарамуччи добавил, что администрация Дональда Трампа не возражает против того, чтобы американские компании инвестировали в российскую экономику: "мы очень верим, что огромные возможности связаны со свободной торговлей. У нас нет никаких возражений против того, чтобы американские транснациональные компании инвестировали везде в мире".

По словам советника, в настоящее время данные компании могут быть ограничены санкциями. "Я думаю что это дело президента Соединенных Штатов и назначенного государственного секретаря Рекса Тиллерсона, что должно произойти с этими санкциями, которые пока не дают этой идее воплотиться", — сказал он, отвечая на вопрос, каким будет его послание американским компаниям, работающим в разных странах.

Дональд Трамп в интервью британской газете Times заявил, что готов предложить Владимиру Путину снятие санкций в обмен на сокращение ядерных арсеналов. Ранее в интервью Walll Street Journal Трамп обещал, что на какое-то время сохранит антироссийские санкции, напоминает Русская служба Би-Би-Си.

Как сообщалось, президент США Барак Обама 14 января, за несколько дней до истечения срока своих полномочий, продлил еще на год санкции, введенные против России.