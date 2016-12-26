Установлено, что самолет упал в шести километрах от берега. В настоящее время поисковые работы ведут 39 кораблей и катеров, 135 водолазов и семь глубоководных аппаратов. Всего в операции участвуют около 3,5 тыс. человек (фото с места операции).

"Кроме того, задачи по воздушному мониторингу надводной обстановки выполняют экипажи пяти вертолетов и расчеты БПЛА "Орлан-10", — говорится в сообщении.

Ранее главком ВКС России Виктор Бондарев заявил, что местонахождение "черных ящиков" упавшего в районе Сочи Ту-154 установлено.

Напомним, Ту-154 потерпел крушение накануне утром вскоре после вылета из аэропорта Адлера. Самолёт направлялся в Сирию. На его борту находилось 92 человека.