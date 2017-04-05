Спикер российской Госдумы Вячеслав Володин призвал не вовлекать парламент в проверку фактов расследования политика Алексея Навального о богатствах премьера Дмитрия Медведева.

5 апреля Госдуме предстоит отреагировать на протокольное поручение от КПРФ с требованием проверки. О позиции Володина сообщает РБК со ссылкой на участников заседания совета нижней палаты, где обсуждалась эта инициатива. Шансов на положительное голосование минимум: чтобы провалить инициативу, голосов у единороссов достаточно.

Один из собеседников РБК сообщил: спикер Володин считает, что "поддержать поручение (коммунистов) — значит поддержать Навального". Володин сказал депутатам, что не видит смысла рассматривать поручение, так как "пострадавшей стороны нет, фактов взятки нет", а фильм ФБК "распространяет лживую информацию". В итоге, подчеркнул Володин, "неправильно вовлекать Думу в эту историю".

Также участник заседания передал слова Володина о том, что "у всех фракций есть понимание, что надо объединиться, чтобы защитить премьера от нападок Навального, который поет с голоса западных спецслужб".

В ЛДПР и "Справедливой России" пока не готовы сказать о своей позиции по этому поручению — там заявили, что не видели текста и намерены определиться по ходу заседания. По данным РБК, КПРФ предлагает поручить комитету Думы по безопасности запросить у силовиков и в регистрирующих органах информацию и организовать проверку по фактам о якобы противоправной деятельности упомянутых в фильме ФБК благотворительных фондов и физических лиц. Если материалы признают недостоверными, то рекомендуется привлечь к ответственности "лиц, причастных к опубликованию материалов".

Как отмечает РБК, даже если все три оппозиционные фракции проголосуют за документ, им не удастся его принять из-за нехватки голосов.

Один из авторов инициативы, депутат-коммунист Валерий Рашкин ранее говорил РБК, что, если протокольное поручение не получит необходимой поддержки парламентариев, КПРФ намерена инициировать проведение парламентского расследования в отношении Медведева. Для внесения вопроса о создании комиссии по расследованию требуется лишь 90 подписей парламентариев — то есть голоса всех трех оппозиционных фракций.

В начале марта Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального обнародовал расследование о резиденциях Медведева и о связанных с ним фондах, которые получили 70 млрд рублей в виде пожертвований. Отсутствие реакции властей на расследование стало одной из причин массовых антикоррупционных акций в городах России.

Премьер-министр Медведев прокомментировал обвинения ФБК лишь через месяц. Во время встречи с рабочими завода "Тамбовский бекон" он заявил, что расследование сделано по "принципу компота": "Берут там всякую разную муть, чушь всякую собирают про меня, если это касается меня, про моих знакомых людей… и про людей, о которых я вообще никогда не слышал. Про какие-то места, где я бывал. Про какие-то места, о которых я тоже никогда не слышал. Собирают там какие-то бумажки, фотографии, одежду".