Отмечается, что следователи продолжают процедуру выдачи тел погибших родственникам. Ведомство также опубликовало список погибших:
1) Алиева Динара Самандаровна, 08.10.1996;
2) Арышев Максим Витальевич, 18.08.1996;
3) Малюкова Ксения Сергеевна, 11.09.1998;
4) Медянцева Ирина Кузьминична, 06.05.1966;
5) Свистунова Ангелина Сергеевна, 17.02.1990;
6) Налимов Юрий Павлович, 07.06.1945;
7) Даниленко Оксана Геннадьевна, 03.10.1991;
8) Щекина Лариса Григорьевна, 02.06.1950;
9) Петров Денис Романович, 27.12.1991;
10) Сагадеев Мансур Тахирович, 27.08.2000 или 27.03.2000;
11) Красикова Юлия Дмитриевна, 12.09.1991;
12) Мазанов Дмитрий Александрович, 19.02.1990;
13) Невнержицкая Мария Александровна (дата рождения неизвестна).
В понедельник, 3 апреля, около 14.40 мск на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт — 2" метро Санкт-Петербурга произошел взрыв в вагоне поезда. По последним данным, в результате теракта погибли 14 человек. Возбуждено уголовное дело о теракте.