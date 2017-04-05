СПИСОК: Установлены личности всех погибших при теракте в Санкт-Петербурге

Foto: AFP/Scanpix Установлены личности всех погибших в результате взрыва в метро в Петербурге. Об этом сообщается в поступившем в "Газету.Ru" пресс-релизе Следственного комитета. Отмечается, что следователи продолжают процедуру выдачи тел погибших родственникам. Ведомство также опубликовало список погибших: 1) Алиева Динара Самандаровна, 08.10.1996; 2) Арышев Максим Витальевич, 18.08.1996; 3) Малюкова Ксения Сергеевна, 11.09.1998; 4) Медянцева Ирина Кузьминична, 06.05.1966; 5) Свистунова Ангелина Сергеевна, 17.02.1990; 6) Налимов Юрий Павлович, 07.06.1945; 7) Даниленко Оксана Геннадьевна, 03.10.1991; 8) Щекина Лариса Григорьевна, 02.06.1950; 9) Петров Денис Романович, 27.12.1991; 10) Сагадеев Мансур Тахирович, 27.08.2000 или 27.03.2000; 11) Красикова Юлия Дмитриевна, 12.09.1991; 12) Мазанов Дмитрий Александрович, 19.02.1990; 13) Невнержицкая Мария Александровна (дата рождения неизвестна). В понедельник, 3 апреля, около 14.40 мск на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт — 2" метро Санкт-Петербурга произошел взрыв в вагоне поезда. По последним данным, в результате теракта погибли 14 человек. Возбуждено уголовное дело о теракте.

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