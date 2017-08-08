40-летний Сергей Удальцов отбывал срок в колонии №3 общего режима в Тамбовской области. О выходе оппозиционера на свободу сообщила его жена Анастасия Удальцова на своей странице в Facebook. Отмечается, что Удальцов проведет пресс-конференции 10 августа.

Уголовное дело против Сергея Удальцова и Леонида Развозжаева было открыто после того, как российская телекомпания НТВ показала документальный фильм "Анатомия протеста -2". Его авторы утверждали, что Удальцов и Развозжаев встречались с грузинским политиком Гиви Таргамадзе и говорили с ним о возможности подготовки массовых беспорядков и свержении власти в России из-за рубежа. После выхода фильма эту информацию начал расследовать Следственный комитет. На суде Сергей Удальцов свою вину не признал.

24 июля 2014 года Мосгорсуд приговорил оппозиционеров Сергея Удальцова и Леонида Развозжаева к 4,5 года колонии общего режима каждого за организацию массовых беспорядков во время согласованного с московскими властями "Марша миллионов" в 2012 году. Тогда многотысячная акция протеста в Москве закончилась столкновениями с полицией, пострадали десятки человек, более 400 демонстрантов были задержаны.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело и квалифицировал произошедшее как массовые беспорядки. Фигурантами дела стали 29 человек, многие получили реальные сроки. В декабре 2013 года в рамках объявленной Госдумой амнистии на свободу вышли более десятка участников беспорядков, содержавшихся в СИЗО, напоминает Lenta.ru.

В марте 2016 года районный суд Тамбовской области отклонил прошение оппозиционера об условно-досрочном освобождении. Против УДО выступили представители ФСИН: осужденный имел восемь взысканий и ни одного поощрения.

14 марта 2017 года Верховный суд России отклонил надзорную жалобу Удальцова на приговор. ВС рассматривал жалобу 2,5 месяца.