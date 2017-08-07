По словам главы внешнеполитического ведомства США, он уже уведомил об этом российскую сторону. Накануне Тиллерсон и глава МИД РФ Сергей Лавров встретились в кулуарах саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в столице Филиппин.

При этом госсекретарь оговорился, что пока Вашингтон не определился с характером ответных мер. Тиллерсон добавил, что во время переговоров с российским министром иностранных дел в Маниле задал Сергею Лаврову несколько "уточняющих вопросов" относительно решения Кремля.

Как отмечает AP, ранее Москва пообещала выслать 755 сотрудников американских дипмиссий, однако, по информации Вашингтона, число дипломатических и технических сотрудников посольства США в Москве, а также в региональных генконсульствах — существенно ниже заявленной цифры.

Как добавил госсекретарь США, он также обсуждал с Лавровым ситуацию с конфликтом на востоке Украины и проблему возможного вмешательства Москвы в выборы президента США. В первом вопросе Тиллерсон увидел готовность России к диалогу с целью поиска путей выхода из создавшегося кризиса.

Что касается роли Кремля в выборах главы американского государства, то, по словам госсекретаря, этот инцидент привел к "серьезному недоверию" в отношениях между двумя странами.