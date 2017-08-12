Как передает Deutsche Welle, глава Белого дома Дональд Трамп сделает соответствущее заявление в понедельник, 14 августа. Курировать расследование, которое будет проводиться с опорой на 301 статью Закона о торговле от 1974 года, предстоит представителю США на торговых переговорах Роберту Лайтхайзеру, отмечает издание.

По его данным, решение Вашингтона не повлечет за собой автоматического введения санкций против КНР, однако может привести к резкому повышению тарифов на китайские товары.

Трамп разочарован в Китае

Ранее Дональд Трамп заявлял, что "очень разочарован в Китае". "Наши неумные бывшие лидеры позволили китайцам зарабатывать сотни миллиардов долларов в год на торговле, а Пекин в ситуации с Северной Кореей не сделал для нас ничего", - написал американский президент 29 июля в Twitter. Он добавил, что "не позволит этому продолжаться" и выразил уверенность, что "Китай легко бы решил эту проблему".

По мнению Вашингтона, несмотря на поддержку в вопросе санкций против Пхеньяна, Пекин не предпринимает достаточных действий для оказания давления на КНДР. При этом ряд сторонников более жесткой политической линии в окружении Трампа подталкивает его к более решительным мерам в отношении Пекина, отмечает интернет-издание Politico.