У администрации президента США Дональда Трампа есть тайный канал для дипломатических контактов с властями Северной Кореи. Об этом в пятницу, 11 августа, сообщает агентство AP со ссылкой на американских чиновников.

По информации агентства, на протяжении нескольких месяцев регулярные контакты происходят между спецпредставителем госдепартамента США по КНДР Джозефом Юном и высокопоставленным северокорейским дипломатом в миссии страны в ООН Пак Сон Илем. Собеседники AP называют это "нью-йоркским каналом", он используется преимущественно для обмена информацией между Вашингтоном и Пхеньяном. Сообщается, что Джозеф Юн — единственный американский дипломат, имеющий выход на северокорейских коллег.

Обмен сообщениями между Юном и Илем пока никак не помог ослабить обострившуюся в последние недели между США и КНДР напряженность, рассказали источники информагентства.

Обмен угрозами

8 августа Дональд Трамп предупредил Пхеньян, что США ответят "огнем и яростью, каких мир никогда прежде не видел", в случае новых угроз из Северной Кореи. Через считанные часы после этого командование вооруженных сил КНДР обнародовало заявление о подготовке плана ракетного удара по военной авиабазе Соединенных Штатов на острове Гуам.

Пхеньян пригрозил также ядерным ударом по материковой части США, если Вашингтон попытается начать "превентивную войну". Тем не менее американский лидер позднее отметил, что считает свое заявление недостаточно жестким и посоветовал КНДР "очень и очень поостеречься" даже думать о нападении на США. . А 11 августа Трамп заявил о готовности Вашингтона действовать военными методами в конфликте с Северной Кореей.