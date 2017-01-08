Бригаду численностью от одной до двух тысяч человек планируют создать уже в нынешнем году. Источник сообщил, что отряд будет создан по образу американского спецназа, однако будет адаптирован к "условиям на полуострове". Он также подчеркнул, что американские военные и инструкторы будут подчиняться южнокорейскому командованию.

Среди задач отряда — ликвидация высшего военного командования Северной Кореи в случае вооруженного конфликта, а также политического руководства КНДР, включая лидера коммунистического государства Ким Чен Ына.

Возможные сценарии развития событий на Корейском полуострове отработают на совместных учениях, передает РИА "Новости". Как отмечается, в этом году Вашингтон и Сеул договорились увеличить число учебных маневров.

В КНДР каждый раз при проведении подобных маневров говорят об их враждебной направленности и указывают на необходимость усилить оборонный потенциал. В новогоднем обращении Ким Чен Ын анонсировал скорые испытания межконтинентальной баллистической ракеты.

Yonhap со ссылкой на бежавшего в Южную Корею северокорейского дипломата Тхе Ен Хо утверждает, что руководством КНДР поставлена цель разработать МБР к концу 2017 года.

Резолюции Совета Безопасности ООН запрещают КНДР проводить испытания баллистических ракет. В Пхеньяне эти документы не признают на том основании, что страна имеет полное право укреплять обороноспособность на фоне враждебной политики Вашингтона.

День рождения Ким Чен Ына не отмечают из скромности

Какие-либо официальные мероприятия в КНДР по случаю дня рождения лидера страны Ким Чен Ына сегодня не проводятся. В корейских настенных календарях на этот год дата 8 января обозначена как воскресный, но не праздничный день. Как официальные праздники там отмечены лишь дни рождения его деда, основателя КНДР Ким Ир Сена (15 апреля) и отца — Ким Чен Ира (16 февраля). Не упоминается день рождения лидера и в сегодняшнем номере центральной партийной газеты "Нодон синмун", отмечает ТАСС.

В местных СМИ принято писать, что для председателя Трудовой партии Кореи и Госсовета КНДР, который занимается проблемами повышения благосостояния корейского народа, характерны "проявление скромности и нежелание подчеркивать личные заслуги".

Северная Корея жалуется в ООН

Накануне постоянный представитель КНДР при ООН Ча Сон Нам в письме генеральному секретарю всемирной организации Антониу Гутерришу заявил, что его страна будет продолжать значительно наращивать возможности по нанесению превентивного ядерного удара по США и их союзникам, если те будут и дальше угрожать Пхеньяну и проводить в регионе военные учения. Об этом сообщает ТАСС.

В документе, обнародованном северокорейской дипмиссией, Ча Сон Нам выразил недовольство полученным от секретариата ООН ответом на просьбу обосновать законность санкций, введенных Советом Безопасности в отношении страны с целью помешать ей разрабатывать ядерное оружие и средства его доставки.

Ча Сон Нам в очередной раз попытался оспорить позицию Совбеза ООН, которая состоит в том, что ядерные испытания и пуски баллистических ракет КНДР под прикрытием вывода спутников на орбиту представляют угрозу международному миру и безопасности. В качестве аргумента он заявил, что ядерные державы, в том числе США, более 2 тысяч раз проводили подобные испытания, и ни одно из них не рассматривалось в качестве угрозы. "Это явно доказывает, что статья 39 Устава ООН не имеет никакого отношения к каким-либо ядерным испытаниям или запускам спутников", — утверждал дипломат.

По его словам, проводя "испытания водородной бомбы, ядерной боеголовки и пуски различных средств для нанесения удара, включая межконтинентальные баллистические ракеты", КНДР осуществляет свои законные права, принимая оборонительные меры, которые способны "стереть источник провокации в случае посягательства враждебных сил на суверенитет" страны.