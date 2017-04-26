Пуск был произведен с базы Вандерберг (штат Калифорния). Ракета, которая пролетела около 6440 километров (4000 миль), была оснащена инертной головной частью. В результате запуска была поражена условная цель на Маршалловых Островах.

"Эти запуски [ракеты] Minuteman необходимы для того, чтобы проверить состояние нашего ядерного оружия и продемонстрировать его способности", — заявил полковник Джон Мосс.

В заявлении военных также утверждается, что данное испытание позволяет убедиться, что США способны поддерживать уровень "сильного, эффективного ядерного сдерживания" как важную часть национальной безопасности.

Ранее 26 апреля сообщалось о предстоящем запуске и отмечалось, что испытания были запланированы еще год назад. В Командовании глобальных ударов ВВС США напомнили, что последний раз подобное испытание "Минитмена" проходило в феврале, обычно в год проводятся четыре старта.

Ракеты семейства "Минитмен" стоят на вооружении США с 1970 года и неоднократно проходили модернизацию. Ракета является единственной МБР наземного базирования на вооружении США. Предполагается, что эта ракета останется на вооружении до 2020 года. По данным из открытых источников, США располагают 450 МБР такого типа с 550 ядерными боеголовками.